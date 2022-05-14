制造對方後衛紅牌-點球並鎖定勝局，孫興慜引領球隊大勝爲何卻被提早換下場？. May. 14, 2022 07:31. by 李元洪 bluesky@donga.com. 孫興慜（30歲•托特納姆熱刺隊）攻入了個人本賽季英格蘭足球超級聯賽（EPL）的第21粒進球，人們對他成爲曆史上第一位亞洲球員射手王的期待很高。憑借孫興慜的出色表現，熱刺隊也將繼續爭奪第4名。 13日在英國倫敦舉行的2021~2022賽季EPL與阿森納隊的“北倫敦德比”比賽中，孫興慜在上半場迫使對方球員犯規制造點球並讓其拿到紅牌罰下場後，在下半場第2分鍾又攻入一球，幫助球隊以3比0完勝對手。 憑借當天的進球，孫興慜已連續三場比賽取得進球，同時也是個人本賽季EPL第21粒進球，與射手榜榜首穆罕默德•薩拉赫（30歲•利物浦•22粒進球）的差距縮小到一球。在歐洲足球聯盟（UEFA）歐會杯上也攻入一球的孫興慜在本賽季共攻入22球，追平了自己在2020~2021賽季創下的單賽季正式比賽最多進球紀錄22球。另外，孫興慜的21粒EPL進球也平了由伊朗出身的阿裏雷紮•賈漢巴赫什（現費耶諾德隊）創下的亞洲球員在歐洲甲級聯賽單賽季最多進球紀錄。賈漢巴赫什在2017~2018賽季效力荷蘭足球甲級聯賽阿爾克馬爾隊時期，在33場比賽中攻入21球，作爲亞洲球員首次成爲歐洲甲級聯賽最佳射手。 根據足球統計網站Opta的資料顯示，孫興慜打進的21粒進球中沒有一粒點球。 在托特納姆熱刺隊中，不計算點球而進球比孫興慜更多的選手只有哈裏•凱恩（29歲）。凱恩在2016~2017賽季和2017~2018賽季分別攻入24球和28球。 當天，孫興慜參與了球隊的全部3粒進球。上半場第22分鍾，孫興慜在對方禁區遭遇犯規，制造了點球，由凱恩罰入點球。上半場第33分鍾，阿森納隊的後衛羅伯•霍爾丁（27歲）得到了本場比賽第二次黃牌。上半場第26分鍾，因孫興慜犯規已經得到過一張黃牌的霍爾丁被紅牌罰下。霍爾丁在被罰下場之前有過4次犯規，都是犯孫興慜身上的。上半場第37分鍾，孫興慜開出的角球由托特納姆熱刺隊的羅德裏戈•本坦庫爾（25歲）頭上接力，之後由凱恩頭球破門，攻入了本隊第2粒進球。孫興慜在下半場第2分鍾，直接用右腳攻破了對方球門，徹底鎖定了勝局。 孫興慜在下半場第27分鍾被早早替換下場。孫興慜的臉上充滿了遺憾。托特納姆熱刺隊主教練安東尼奧•孔蒂表示：“孫興慜應該在15日與伯恩利隊的比賽中發揮重要作用。”孫興慜表示：“替換下場的瞬間並沒有生氣。只是感到有些失望”，“雖然還想繼續比賽，但是我理解主教練的決定。我會好好恢複狀態，爲（15日的比賽）做准備。”英國廣播公司（BBC）稱：“孫興慜在下半場開場第2分鍾挫敗了阿森納的追擊意志”，並給孫興慜打出了兩隊最高分8.22分。《倫敦足球》也他打了8分，與凱恩並列隊內最高分。 托特納姆熱刺隊在聯賽中以3球（及以上）優勢戰勝阿森納隊是自1983年4月（5比0勝）以後的第一次。本場比賽之後熱刺隊以20勝5平11負（積65分）繼續排名第五，並將與排名第四的阿森納隊（21勝3平11負•積66分）之間的積分差距縮小到了1分。

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