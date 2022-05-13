銷售額損失六成以上的小工商業者，最高可得到1000萬韓元補助. May. 13, 2022 07:47. by 朴熙昌, 洪壽英 ramblas@donga.com,gaea@donga.com. 因新冠疫情擴散為保持社交距離而銷售額減少六成以上的小商工人和企業，最早將從5月底起，可以獲得最多1000萬韓元的“損失補償費”，227萬戶低收入層家庭最多可獲得100萬韓元。 政府12日召開由總統尹錫悅主持的首次國務會議，表決通過了史上最大規模的36.4萬億韓元補充預算案。這是新政府的首次補充預算，也是今年第二次補充預算。如果加上根據法律以地方交付稅等支出的金額，補充預算規模將達到59.4萬億韓元。 補充預算的核心是支援因新冠抗疫而受到損失的小工商業者。為了兌現尹錫悅總統競選公約中“完整的損失補償”，政府將投入接近全體補充預算七成的24.5萬億韓元。對銷售額減少的370萬家小工商業者、小企業及中小企業，政府將支付最多1000萬韓元的損失補償費。如果包括文在寅政府的前兩次防疫援助，他們最多可獲得1400萬韓元。 財源將利用超額稅收，無需發行赤字國債。去年出現超過60萬億韓元稅收推算誤差的政府預測，今年國稅收入也將比當初預想的多征收53.3萬億韓元。 尹錫悅認為經濟形勢嚴重，將於13日召開檢查宏觀經濟和金融市場條件的宏觀金融狀況檢查會議。經濟副總理兼企劃財政部長秋慶鎬、韓國銀行總裁李昌鏞、各領域的民間專家將出席會議。

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