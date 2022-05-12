新政府計劃向370萬名小工商業者支付“600萬韓元+α”. May. 12, 2022 07:44. by 洪禎秀 hong@donga.com. 政府和國民力量黨11日召開了尹錫悅政府上台後的第一次黨政會議，決定向因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情而受害的370萬名小工商業者和個體戶提供至少600萬韓元的支援。黨政計劃從尹總統執政後開始迅速推進作爲“1號大選公約”提出的新冠疫情損失補償。 黨政在當天會議結束後表示，將編制“33萬億韓元+α”規模的追加更正預算（追更）案，不論損失規模如何，至少支援600萬韓元以上的損失補償金。國民力量院內代表權成東表示：“要求向所有個體戶、小工商業者、銷售額在30億韓元以下的中小企業等370萬人至少支付600萬韓元，政府接受了。”黨政爲了遵守尹總統“包括文在寅政府支付的400萬韓元防疫支援金在內，將支援1000萬韓元”的公約，將最低金額定爲600萬韓元。 尹總統將于12日召開首次國務會議，表決企劃財政部制定的上述追加更正預算案，並提交到國會。如果包括文在寅政府時期的2月份處理的16.9萬億韓元規模的第一次追加更正預算，今年的追加更正預算總規模將增加到50萬億韓元以上。 黨政還就包括之前被排除在支援對象之外的旅遊業、演出展示業、航空運輸業等達成了共識。再加上根據損失補償法支付的損失補償金，作爲依據的損失補償率將從現行的90%上調到100%，季度下限額也將從現行的50萬韓元增加到100萬韓元。這將與黨政正在推進的600萬韓元的損失補償金分開支付。關于財源，經濟副總理兼企劃財政部長官秋慶鎬表示：“將從原點重新討論所有酌量支出執行業績，努力最大限度地挖掘支出結構調整、歲計剩余金等可用資源。” 國民力量計劃盡快進行國會的追加更正預算討論，盡可能在6•1地方選舉前處理尹錫悅政府的首次追加更正預算。國民力量表示：“集中于與民生直接相關的小工商業者的損失補償，懇切希望多數黨共同民主黨積極協助，使國會盡快處理追加更正預算案。” 對此，民主黨院內代表朴洪根表示：“此次追加更正預算是補償新冠疫情給國民造成的損失的最後機會”，“將最大限度地提供協助，並迅速進行審查。”但是對于去年53萬億韓元的超額稅收，他表示“天文數字般的超額稅收是動搖國家生計根基的嚴重的問題”，預告了將以企劃財政部等爲對象進行徹底的研究。

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