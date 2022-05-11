“世界上最大的淚珠”. May. 11, 2022 07:49. . 關于幼年純真的故事總是讓人感動和依稀。也許是因爲那些都是曾經純粹的自我。故事從小燕子開始。這不是給善良的興夫銜來奇迹種子的燕子，而只是普通的燕子。 燕子父母在幼崽出生後努力捕食。但是，他們抓來的菜白蝶幼蟲因爲幼崽們的“輕舉妄動”而掉到了地上。原本沒被抓住的話就會變成蝴蝶的幼蟲就這樣掉下來死去了。螞蟻崽子們聚集在死去的幼蟲周圍。肚子餓的他們想把幼蟲拉回家，但是因爲“嬰兒拳頭大小的厚厚的土丘坡度”而苦惱。對他們來說，幼蟲和西西弗斯的岩石沒有什麽兩樣。就像把岩石放在山頂上就會向下滑，需要反複把岩石推上去的西西弗斯一樣，他們反複將幼蟲推上土坡。 從這裏開始是人的故事。孩子蹲下來呆呆地看著那個樣子。但是孩子的雙眼卻噙著淚水。這是詩人尹在雄的散文詩《世界上最大的淚珠》所展現的淒婉的風景。詩人把孩子設定爲“小僧人”，喚起佛教的教誨。“一位頭發依稀可見淡白色的小和尚蹲在他面前，兩眼挂著淚珠往下看。” 孩子的眼淚是《（大般）涅盤經》中所說的、人類內心有佛性的眼淚。不僅是對人類，連對像螞蟻一樣的生命也生出無限擴張的憐憫之心，誰都可以成爲佛陀的那種心就在我們內部。英國詩人威廉•沃茲華斯說，這種倫理衝動來自神。孩子看到菜白蝶幼蟲和螞蟻後哭泣是那種衝動的産物。不是因爲不懂世故才哭的。因爲太深邃，所以才哭的。大人有向孩子學習的理由就足夠了。文學評論家、全北大學客座教授

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