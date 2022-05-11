拜登與二戰時壹樣簽署烏克蘭《武器租賃法》. May. 11, 2022 07:50. by 華盛頓=常駐記者文炳基 weappon@donga.com. 美國總統拜登9日簽署《武器租賃法》，美國將在自1941年二戰爆發後81年來再次無需經過其他行政程序向外國支援武器，加快了對烏克蘭的支援。同壹天，俄羅斯軍隊也向烏克蘭南部黑海沿岸的要地敖德薩發射了3枚超音速導彈“匕首”等，進行了大規模攻擊。當時正在奧德薩訪問的歐洲理事會主席米歇爾因此緊急避難。 拜登當天在白宮表示，“美國支持烏克蘭對抗俄羅斯總統普京的殘酷戰爭、維護民主和祖國的鬥爭”，並簽署了武器租賃法。他還敦促美國國會批準追加預算，稱“支援烏克蘭的預算在10天後就會見底”。 目前，美國國防部擁有的援助烏克蘭預算余額約為1億美元（約1273億韓元），很可能會很快耗盡。執政的民主黨決定，最快於10日表決當初拜登總統要求的330億美元支援預算，包括人道主義支援預算等共398億美元（約51萬億韓元）的援烏預算。美國國務院發言人內德·普萊斯指出：“俄羅斯很有可能在本月中旬親俄勢力較多的烏克蘭東部頓巴斯，以假全民公投為依據推進強制合並。” 據美國有線電視新聞網（CNN）等媒體報道，俄羅斯軍隊9日壹直對敖德薩進行導彈攻擊。除“匕首”外，俄軍還動用了“縞瑪瑙”巡航導彈、轟炸機等。敖德薩市中心的壹個購物中心還出現了巨大的爆炸聲和火焰。有分析認為，這是為了切斷經由敖德薩向頓巴斯等供應西方武器。當天突然訪問敖德薩的米歇爾在躲避導彈攻擊暫時躲避到防空洞的騷動中，強調了支援烏克蘭的意向。

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