明天，朝野將互換身份. May. 09, 2022 07:45. . 明天，隨著當選總統尹錫悅就職，朝國政治的權力格局也將發生改變。曾兩手分掌政府和國會的共同民主黨現在失去了壹方權力，成為擁有巨大議席的在野黨，原本在野黨的國民力量黨雖然是少數議席，但將轉變為與政府共同承擔國政責任的執政黨。在這種互換的處境下，國民力量黨和共同民主黨應該各自體現負責任的政治。但兩黨仍然否定這樣的現實，進行著自我矛盾和自相矛盾的不負責任的政治。 改變朝野兩黨是國民選擇的3月9日總統選舉的結果。在0.73個百分點的險勝的勝負結果中，朝野兩黨都向國民承諾了團結和協治，但都只是在那時候。共同民主黨就像沒有發生過壹樣，以強行表決、強行通過進行立法上的獨斷專行，而國民力量黨是以沒有對策的不妥協強攻進行對抗。在這種對立和沖突、混亂和矛盾中，尹錫悅新政府即將上臺。 共同民主黨以國會多數議席強行通過“完全剝奪檢察機關調查權”立法後，還單方面推進成立司法改革特別委員會，討論成立重大犯罪調查廳。就連把法制司法委員長交給國民力量黨的承諾也像棄如破鞋。共同民主黨雖然如此行使立法權力，但似乎不知道如果沒有政府的執行意誌，就有名無實。想不起來之前每次向在野黨要求“國政協助”的時候了。 尹錫悅和國民力量黨也沒有什麽不同。從總統辦公室遷往龍山開始，到否定和推翻前任政府的政策，再到啟用不合格人士，新權力的固執和傲慢顯得尤為突出。雖然可以批評在野黨“扯後腿”，但這不能成為失敗的借口。在朝小野大的國會上，如果沒有通過妥協和深思熟議的政治能力，就不可能順利運營國政。首先應該恢復已失去能力的政治。其開始應該是國民力量黨壹直高呼的“尊重在野黨”。 無論是國民力量黨還是共同民主黨，依靠半邊權力，將壹事無成。各自單方面的獨斷專行會導致政治的失敗，這只會導致國政的癱瘓和國民的不幸。即使從現在開始，更換新位置的朝野也應該開始尋找共同和同意，而不是分歧與反對，如果不是這樣，就應該開始尋找相通和類似之處的成熟政治。這是兩個月前國民向韓國政治圈下達的命令，也將是國民在不到壹個月的地方選舉中作出判斷的標準。

한국어