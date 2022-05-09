朝鮮在尹錫悅政府上臺三天前發射潛射導彈……連續展示核武力. May. 09, 2022 07:45. by 申圭振記者、紐約=常駐記者 柳在東 newjin@donga.com、jarrett@donga.com. 朝鮮在距離韓國當選總統尹錫悅就職還有3天時間的7日，向東部海域發射了壹枚潛射彈道導彈。朝鮮此次發射的潛射導彈是將短程彈道導彈改良成海上武器的針對韓國的武器，被認為可以搭載戰術核彈頭。 有分析認為，朝鮮在尹錫悅政府上臺之際，進入了連續試驗核投放武器體系的階段。 韓國軍聯合參謀本部表示，7日下午2點7分左右在朝鮮鹹鏡南道新浦海上發現了1枚短程彈道導彈。從舊型鯨魚級（2000噸級）潛水艇發射的導彈，頂點高度為60多公裏，向東部海域飛行了約600公裏。韓美當局認為，該導彈與朝鮮去年10月發射的“迷妳潛射導彈”是同壹類型。當時潛射導彈的頂點高度為60公裏，飛行了590公裏。該潛射導彈的體積小於射程接近2000公裏的現有“北極星”系列潛射導彈，外形、射程、飛行特性等與短程彈道導彈“朝鮮版伊斯坎德爾（KN-23）”相似。 朝鮮在韓國新政府即將出臺之際不斷提高武力挑釁水平，這種情況下，尹錫悅對文在寅政府的《禁止對朝傳單法》（南北關系發展法修正案）表示了否定意見。尹錫悅在當天公開的美國官方媒體“美國之音”的采訪中表示：“現政府法律上禁止了很多通過對朝廣播或通過對朝捐贈的部分，”“如果不是為了邊境地區居民的安全所必需的，就是錯誤的決定。” 就戰時作戰指揮權移交問題，尹錫悅表示，“韓國也應該確保相當程度的監視、偵察、情報能力，具備指揮聯合作戰的情報能力。另外，進壹步提高能夠應對朝鮮導彈攻擊的防禦體系是必須的”，表明了調整速度的意思。

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