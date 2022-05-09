曾說“難道沒錢就沒尊嚴嗎”的姜受延，在不義面前堂堂正正. May. 09, 2022 07:46. by 孫孝珠, 李知訓 hjson@donga.com,easyhoon@donga.com. “我們沒有錢，所以難道就連尊嚴也沒有了嗎？” 在電影《老手》（2015年）中刑警徐道哲（黃政民）說出的這句台詞的原作者是演員姜受延。她在照顧工作人員或私下裏經常說這句話，她在與柳承莞導演見面時像開玩笑一樣說出了這樣的話。這句話出現在《老手》中，成爲了面對金錢的誘惑依舊不放棄自尊心的名台詞。 故人以講義氣、有人性的一面而聞名。她對讓自己登上世界明星的林權澤導演特別感激。2008年釜山東西大學成立林權澤電影藝術大學後，故人聯系了所有專題講座講師。林導演在2010年接受本報采訪時曾表示：“受延會帶來需要支付幾百萬韓元（講解費）的演員和工作人員，真的很感謝她。” 她具有領袖魅力，在不義面前果斷行動，因此被稱爲“犟秀延”。過去制作人出于惡意把她叫到酒店時，她毫不猶豫地打了對方一個耳光。她斬釘截鐵地說：“只因爲是女人就可以爲所欲爲，不論年齡和地位，都不能接受。” 故人以“海量”而聞名。據說電影界有名的愛酒者們也從未用酒戰勝過她。“削發鬥魂”是不能從她身上摘除的詞語。在電影《揭谛 揭谛 婆羅揭谛》中，爲了扮演尼姑而削發的場面被選爲韓國電影史上的曆史性場面。故人當時表示：“頭發會再長出來的”，並沒有在意。在電視劇《女人天下》（2001~2002年）中，她只穿著薄薄的素服長時間泡在嚴冬的冰水裏，成爲了話題。演員孫淑說：“姜受延才是演員。沒有別的修飾語。她將自己的人生全部奉獻給了作品。” 由于父親事業失敗，故人從高中開始就起到了家長的作用。對此，她經常被問到“是不是因爲家庭環境才不結婚”。她回答說：“絕對不是獨身主義者。雖然想結婚生子，但結婚不是應該有緣分嗎？” 雖然堂堂正正是表現故人的話語，但其背後卻有柔弱的一面。對于“什麽時候最孤獨”的提問，故人曾回答說：“假裝堂堂正正的時候，那時候最孤獨。”

한국어