警察准備生-法學院學生“因刑訴法修正案而焦頭爛額”……“要重新學習變更的刑訴法”. May. 06, 2022 07:48. by 李承宇記者 suwoong2@donga.com. “離考試沒剩多久時間了，法律又變了。一、兩道題就能改變錄取與否……” 已經准備警察公務員考試3年的朴賢宇（31歲）聽到刑事訴訟法修正案被通過的消息後，感到非常郁悶。朴某說：“離考試還有3個月左右，突然改變了法律，除了以前學習的東西之外，還要學習新的內容，感到很茫然。”包含限制檢察機關補充調查權內容的《檢察機關調查權完全剝奪》刑訴法修訂案3日公布後，警察公務員和律師考生之間出現了不滿的聲音。在8月20日警察公務員下半年考試和明年1月律師考試沒剩多久的情況下，隨著刑訴法的修訂，考試學習出現了問題。 修改的法律案是刑訴法的調查部分，每年在警察考試刑事法科目40道題中出8道題，在9級檢察職刑訴法科目20道題中出6道左右。 今年3月報考了警察考試的金賢洙（26歲）表示：“以真題爲主學習的考生而言，法律修改時沒有可參考的問題，教材和網課也必須要重新購買”，“本來就因去年1月的檢警調查權調整和今年警察公務員考試改編變動很大，現在更混亂了”。 正在准備8月警察下半年考試的禹某（26歲）訴苦表示：“如果法律在9月施行的話，從8月考試開始修改的內容會出來，還是會從明年上半年開始反映出來，現在還不知道。不知道在什麽範圍內學習比較好。” 法學專門研究生院學生也擔心修改的法案會影響考試准備。首爾大學法學院的3年級學生A某表示：“包含明年律師考試範圍的考試用法典在3月末問世，但現在範圍改變了，感覺這兩個月白學了”，“修改的部分大多與刑事實務領域有關，擔心這會對拿著真實訴訟文件備考的律師考試産生很大的影響。” 但是，在補習班和學校教授刑訴法的教授預測說，此次修訂案不會對考試産生太大影響。 在警察公務員准備學院講授《刑事法》的崔正勳教授表示：“《刑事訴訟法》調查部分的8道題中，可能只有3、4道會發生變化。法律內容則沒有太大變化，因此對考試不會産生太大影響。”首爾大學法學專門研究生院教授李相元指出：“理論上沒有很多內容發生變化，因此考試內容不會發生太大變化。”

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