歐盟“停止進口俄羅斯原油”……國際油價暴漲5%以上. May. 06, 2022 07:49. by 具特敎 kootg@donga.com. 歐盟宣布中斷進口俄羅斯原油的計劃後，國際油價暴漲了5%以上。在韓國，雖然油類稅下調幅度擴大到30%，但由於持續的高油價影響，有人擔心體感效果會微乎其微。 當地時間4日，在美國紐約商業交易所，6月份交貨的美國西得克薩斯油價格比前壹個交易日上漲5.27%，以每桶107.81美元成交。原油在上個月25日跌至每桶低於100美元的98.54美元後，再次呈現上升趨勢。英國倫敦ICE期貨交易所布倫特原油7月份期貨價格也上漲4.93%，以110.14美元收盤。 國際油價之所以上漲5%左右，是因為歐盟當天公布壹項方案，在6個月內階段性地禁止進口俄羅斯產原油，並在年底之前禁止進口精煉產品。如果歐盟最終就上述制裁方案達成協議，將成為繼上個月禁止進口俄羅斯產煤炭之後能源領域第二次對俄制裁。 如果國際油價上漲，韓國汽油和柴油的價格也會隨著時差上漲。雖然政府從1日開始將油類稅下調幅度從原來的20%進壹步擴大到30%，但油價上漲很有可能抵消減稅效果。但是以5日下午2點為基準，全國加油站的平均汽油銷售價格為每升1932.35韓元，比前壹天下降了2.12韓元，目前還沒有受到國際油價上漲的影響。 由於對進口物價變動脆弱的韓國經濟特性，高油價起到了提高韓國消費者物價的作用。統計廳最近公布的4月份消費者物價同比上漲4.8%，創下了13年半以來的最大漲幅。其中石油類價格暴漲34.4%。

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