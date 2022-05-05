黑猩猩的時間. May. 05, 2022 07:43. . 這幅畫主要描繪了黑猩猩掌控國會議事堂的場景。這是代表英國的塗鴉畫家班克斯的代表作之一。該作品是長達4米的巨大油畫，在2019年的某場拍賣中以約150億韓元的價格售出，成爲熱門話題。班克斯爲什麽偏偏畫了黑猩猩呢？這幅畫爲什麽價值那麽高？ 以英國爲基礎活動的班克斯因諷刺社會的街頭塗鴉畫而享譽世界。這幅畫描繪當時，在全球金融危機和歐盟（EU）的財政危機中，由于歐元區經濟的不確定性和難民問題，英國人的危機感正在高漲。再加上英國在歐盟合並過程中沒有進行國民投票，國民對缺乏民主程序的不滿情緒不斷積累。 畫中出現了占領英國下議院議事堂的100只黑猩猩。內部沒有熱烈的討論，而是充滿了吵嚷聲和瘋狂迹象，議長席前的黑猩猩連准備好的文件都沒有打開就站在那裏。坐在議員席上的幾只黑猩猩對著議長席指手畫腳，提高了嗓門。在非洲停留了40多年的研究黑猩猩的著名動物學家簡•古道爾稱，黑猩猩是與人類最相似的動物。使用工具，還具有殺害同族的黑暗本性。正如她所說，“黑猩猩比我們想象的要更像我們人類。” 這幅畫進行拍賣是在2019年10月3日。雖然2016年通過全民公決決定“脫歐”，但英國議會未能做出任何決定，將退出時限持續延長數年，只顧著政治打算。這幅畫描繪了對當時政治狀況的尖銳諷刺，在英國脫歐預定日期即將到來之際拍賣後，在熱烈響應中刷新了作家的最高價格。 這幅畫的原標題是“提問時間”。相信“藝術應該讓不安的人感到舒適，讓舒服的人感到不安”的班克斯似乎是在問。看到占領議事堂的黑猩猩，最不安的人究竟是誰？

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