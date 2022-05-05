韓國檢方以直接殺人罪起訴李恩海-趙賢洙. May. 05, 2022 07:42. by 仁川=孔升培記者 ksb@donga.com. 涉嫌為獲得約8億韓元保險金而殺害丈夫的李恩海（31歲）與共犯趙賢洙（30歲）被移交審判。檢方認定李某是在“情感控制（gaslighting）”狀態下犯下了罪行，直接適用了殺人罪。 仁川地方檢察廳刑事二部（部長檢察官 金昌洙）4日以殺人未遂、違反《防止保險詐騙特別法》未遂嫌疑拘留起訴了李某和趙某。目前距離事件發生已有2年零10個月。 他們涉嫌於2019年6月30日在京畿道加平郡龍沼溪谷殺害了李某的丈夫尹某（死亡當時39歲）。檢方判斷，這些人是為了得到尹某的8億韓元生命保險金，讓不會遊泳的尹某在4米高的懸崖上跳水害他死亡。不是沒有盡到救助義務的“不作為導致的殺人”，而是適用了“直接殺人罪”。他們還涉嫌在同年2月和5月給尹某餵食摻有河豚血的食物或試圖將其掉入水中進行謀害。 檢方認為，尹某被李某控制，未能拒絕跳水。公訴狀中也指出“情感控制”。李某從開始交往的2011年開始，徹底控制了尹某的日常生活，令尹某不能拒絕自己的要求，並在經濟上剝削尹某，讓尹某經歷了極度的生活困難。據悉，李某在2017年3月與尹某登記結婚後，還與其他男性交往並同居。 據悉，李某和趙某在逃亡過程中制定了直到負責自己案件的檢察官進行人事調動為止繼續逃跑的計劃，還制作並保管了譴責檢察官的記者招待會聲明。檢察機關向法院提出了對被領養到尹某的李某女兒領養無效的確認訴訟。

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