現代五項賽考慮將“障礙賽”作爲替代馬術的候選. May. 04, 2022 08:17. by 姜泓求 windup@donga.com. 國際現代五項聯合會（UIPM）在公正性爭議中，決定將現代五項細部項目排除在外，作爲馬術替代項目，采用了“障礙賽”。 3日，UIPM在匈牙利布達佩斯召開了執行委員會，並宣布，在提出的60個代替馬術的項目中，將障礙賽定爲測試項目。6月在土耳其安卡拉舉行的UIPM世界杯總決賽之後，將進入障礙賽測試階段。但沒有介紹障礙賽的具體比賽方式。 與跑射聯項（射擊+跑步）、遊泳、擊劍等一起作爲現代五項細部項目之一的馬術，在去年舉行的東京奧運會上引發了公正性爭議。有人指出，馬匹是根據比馬術更早進行的擊劍、遊泳項目的排名分配的，但由于馬匹的競技水平參差不齊，因此無法形成公平的競爭。參加東京奧運會女子組比賽的安妮卡•施洛伊（32歲•德國）在中途處于領先地位，但在馬術比賽中因馬匹拒絕越過障礙物而得到0分，以第31名的成績結束了比賽。對此感到憤怒的施洛伊教練當時還因爲向馬揮拳受到了處罰。 在奧運會舞台上，從2028年洛杉矶奧運會開始，新的替代項目將代替馬術，組成現代五項。也有反對的聲音。東京奧運會男子組金牌得主約瑟夫•忠（27歲•英國）等人在此次執行委員會之前，向國際奧委會（IOC）主席托馬斯•巴赫致函，要求不要把馬術從現代五項中除名。 有人指出，比賽時間長而無聊，因此UIPM從2024年巴黎奧運會開始，正在摸索將田徑跑道長度從800米（1次標准•共4次）縮短到600米等變化。

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