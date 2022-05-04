金仁喆成為尹錫悅政府閣員候選人首位落馬者……國民力量黨內存在“鄭浩英辭職論”. May. 04, 2022 08:18. by 姜炅石, 朴訓祥 coolup@donga.com,tigermask@donga.com. 副總理兼教育部長候選人金仁喆主動辭職。這是尹錫悅政府第壹屆內閣候選人中首次落馬，距離被當選總統尹錫悅提名為候選人僅過了20天。金仁喆的國會人事聽證會原定於6日舉行。 金仁喆3日上午主動要求召開緊急說明會，表示“今天辭去副總理兼教育部長候選人資格，”“雖然想通過最後壹次服務回報從國家和社會獲得的優惠，但是有很多不足之處。”他還就針對自己提出的各種疑惑表示：“不會做出任何解釋。這些都是我的失誤和錯誤，”“當選總統相信我，把重任交給我，我對他感到非常抱歉。我將在遠處為尹錫悅政府的成功加油助威。” 早早將金仁喆列入“落馬名單”的共同民主黨，將火力集中在了落馬名單的其他候選人身上。該黨在當天舉行的福利部長候選人鄭浩英（音）人事聽證會上集中追究了子女入學入職疑惑等問題，並要求其主動辭職。但是鄭浩英斷然否認，並表示：“我好像是為了查明加在我的各種疑惑才來到這裏的，”“疑惑已被詳細解開。” 共同民主黨議員姜炳元問道：“因為候選人而感到困惑的人很多，對誰最抱歉呢?”“對40年的知己朋友沒有歉意嗎?”鄭浩英答道：“對不起因為我而需要提供資料的熟人。”當姜炳元再次強調與尹錫悅的“40年知己”緣分時，鄭浩英立即表示：“我（和尹錫悅）不是40年的知己。（向尹錫悅）介紹我的人與當選總統（尹錫悅）是40年的朋友。” 但是，尹錫悅方面和國民力量黨內部也有人認為，人事聽證會程序結束後，鄭浩英可能會主動辭職。連續兩天出席人事聽證會的國務總理候選人韓德洙當天就共同民主黨議員南仁順提出的“是不是應該要求撤回對鄭（浩英）候選人的提名”的提問時，回答說：“聽證會結束後，將討論其結果和綜合情況，並討論該怎麽做。”國民力量黨核心相關人士表示：“尹當選總統不會自行撤回提名，”“會在符合國民常識的前提下得出結論。” 共同民主黨將攻勢提升到了極點。院內代表朴洪根表示：“韓德洙候選人、鄭浩英候選人、韓東勛法務部長候選人已經在國民檢驗中落選，”“對於在聽證會上被確認為不合格的人士，希望尹當選總統能夠盡快自行解決。”

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