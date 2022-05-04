打造BTS的HYBE的首個女子組合“LE SSERAFIM”誕生了. May. 04, 2022 08:20. by 林熙允記者 imi@donga.com. “打造防彈少年團的HYBE（之前的Big Hit娛樂公司）的第一個女子組合。” 這篇文章的重量會超乎想象。也許正因如此，該女子組合的名字叫LE SSERAFIM，意味深長。名字中加入了帶有翅膀的“六翼天使（撒拉弗•Seraphim）”。這也是改變“IM FEARLESS（我不畏恐懼）”字母順序的新造詞。 借助HYBE的名聲于2日出道的LE SSERAFIM真的能推翻歌謠界嗎？出道專輯主打歌《FEARLESS》的MV在發表20多個小時後的3日下午在YouTube上創下了約1230萬次的點擊量，正在順利進行中。人氣組合IZ*ONE的核心成員宮脅咲良、金采源作爲LE SSERAFIM成員加入，從出道前開始就成爲話題。據經紀公司透露，僅LE SSERAFIM的唱片預售量就達30萬張。HYBE議長方時赫親自參與了兩首歌曲的作詞和制作，這一點也引人注目。 難道是因爲期待值高嗎？已經出現了“比想象中弱”的評價。大衆音樂評論家金道憲（音）評價道：“與新人女子組合Billy（Mystic Story•以下均爲所屬公司）、Nmixx（JYP）、Aespa（SM）的強大音樂、視覺、世界觀相比，LE SSERAFIM算是平淡無奇的。” 車佑鎮評論家也分析稱，“與專輯中出現的顛覆性歌詞相比，音樂和視覺概念停留在‘文雅的高品質’上”，“比起在《TOMBOY》的歌詞中加入‘瘋狂×’的（G）I-DLE（CUBE）和IVE（Starship）相比，失去的更多的是HYBE出身，這一點是不是增加了謹慎性呢？” 據悉，當初HYBE的首個女子組合企劃由SM出身的智囊、前HYBE CBO（品牌總管）闵熙珍指揮，但經確認，LE SSERAFIM組合中並沒有出現闵前CBO的名字。據悉，闵前CBO正在籌劃年內推出的其他女子組合。 最近女子組合的力量很強勢。現在IVE、（G）I-DLE、Red Velvet在排行前10內與Bigbang、PSY、林英雄、朴宰範等巨星級男性歌手進行競爭。車評論家說：“在時隔許久複活的女團熱潮中，LE SSERAFIM將如何引領版圖，備受關注。”

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