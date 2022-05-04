美國大法院有可能推翻49年前承認女性墮胎權的判例. May. 04, 2022 08:20. by 華盛頓=常駐記者文炳基 weappon@donga.com. 美國聯邦大法院很有可能推翻49年前認定女性墮胎為基本權利的判例。 美國政治專門媒體《政治報》2日報道說，塞繆爾·厄利托大法官起草了大法官們傳閱的意見書草案，過半數的大法官贊成駁回承認女性墮胎權的“羅伊訴韋德案”判例。 據《政治報》報道，厄利托在意見書中表示：“（羅伊訴韋德案的判決）從壹開始就出現了荒唐的錯誤，”“邏輯非常薄弱，判決造成了有害的結果。”他還說：“我們得出的結論是，應該駁回這壹判決。現在應該把墮胎問題還給國民選出的代表們。” 聯邦大法院1973年判決的“在胎兒處於可在子宮外存活的孕期（懷孕22周~24周）之前可以墮胎”的羅伊訴韋德案的判決被評價為確立女性墮胎權的裏程碑式判決。 大法官厄利托撰寫的該意見書表示，克拉倫斯·托馬斯、尼爾·戈薩奇、布雷特·卡伯諾、艾米·科尼·巴雷特大法官等人表示贊成。這些人都是共和黨出身的總統任命的大法官。9名大法官中有5人表示贊成，因此在最終判決中很有可能廢除墮胎權。聯邦大法院對密西西比州壹家墮胎手術所去年提出的墮胎禁止法違憲訴訟進行了審理，最早將於下個月做出最終判決。 如果判決確定，墮胎權將移交為各州議會的決定事項。目前共和黨占優勢的24個州正在推進制定限制墮胎權的法案，如懷孕15周以上禁止墮胎等。另外，在俄克拉荷馬州等部分地區，還通過了除產婦生命危險外禁止所有墮胎手術的法案。

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