500多年前掌管地下世界的“米克特蘭堤庫特裏”首次訪問韓國. May. 03, 2022 07:58. by 李素妍記者 always99@donga.com. 掌管地下世界的神似乎要嚇到死者，高舉雙手做出滑稽的表情。雖然高176厘米，重128公斤，但張開嘴笑的表情與其說是可怕，不如說是天真爛漫。這是13~16世紀在墨西哥中央高原繁衍的阿茲特克文化的“米克特蘭堤庫特裏（阿茲特克人的冥界之神）”雕塑像。阿茲特克人相信人類是用從地下世界出來的巨人的骨頭創造的。相信有死亡才有生命。 在墨西哥僅存兩件的米克特蘭堤庫特裏雕塑像將通過3日開幕的國立中央博物館的“阿茲特克，移動太陽的人們”特別展首次在國內亮相。爲紀念韓國-墨西哥建交60周年而舉行的此次展示會上，將展示墨西哥國立人類學博物館和德國林登博物館等11個海外博物館的208件藏品。阿茲特克和瑪雅、印加一起被稱爲中美洲三大文明。 展覽共分爲5部分，展示了1521年西班牙征服者侵略前阿茲特克的生活狀況。在第一部中，再現阿茲特克的傑作《太陽之石》的3D雕塑吸引了人們的視線。太陽石是16世紀初阿茲特克最後一任國王蒙特祖馬二世制作的直徑358厘米、厚度98厘米、重量25噸的大型圓形石雕物。在3D雕塑上投射爲守護生命源泉太陽的犧牲祭的影像。在第二部《阿茲特克的自然與人們》中，可以看到手握糧食的玉米之神“森特奧特爾”雕像等把風和糧食形象化的土著神。 第3~5部將展示阿茲特克最大城市特諾奇提特蘭的威嚴。以描繪14~16世紀特諾奇提特蘭全景的畫作爲背景，展示著巨大的“雄鷹頭石像”。特諾奇提特蘭是首爾汝矣島面積的4倍，居住著使用40種以上語言的20萬人。雄鷹頭石像是裝飾城市中心部神廟的建築外牆的雕像，在阿茲特克文化中象征太陽。 在“坦普洛•馬約爾”神廟中，2015年左右出土的80多件奉獻品將在此次展覽中首次公開。主要以模仿鼓、哨子等樂器的石造物和祭祀用陶器爲主。考古學家們認爲，這可能是阿茲特克神話中向象征藝術之神的“休奇皮裏”獻上的一種祭品。1521年，坦普洛馬約爾神廟被西班牙征服者科爾特斯破壞，但從1978年開始的發掘調查至今仍在進行。展覽將持續到8月28日。票價爲3000~5000韓元。

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