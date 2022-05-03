充滿疑惑卻萎靡乏力的聽證會……能力和道德檢驗都不盡如人意. May. 03, 2022 07:59. . 對尹錫悅政府第壹屆內閣人士的國會人事聽證會從昨天開始舉行。第壹天，國務總理候選人韓德洙及5名部長候選人登上了檢驗臺。共同民主黨從壹開始就展開了“疑惑百貨商店”“腐敗萬物商”等攻勢。國民力量黨則以“扯後腿”“為批評而批評”等出面掩護。 辭去公職後從大型律師事務所收取高額咨詢費的韓德洙是核心目標。共同民主黨批評稱，穿梭於公職和金&張（律所）的經歷是“歷代級旋轉門人士”，屬於前官禮遇、利害沖突。韓德洙則反駁：“我從事的是壹種公共外交性質的業務，沒有發生任何可能被認為是利害沖突的事情。”他聲稱，從未給後輩公務員打電話或拜托過他們。只不過，他也降低姿態稱，“從國民的角度來看，（報酬）很高，再次感到抱歉”。 對於經濟副總理兼企劃財政部長候選人秋慶鎬，雙方就過去龍星基金非法收購外換銀行、國務調整室室長卸任後增加30多億韓元財產等問題展開了攻防戰。秋慶鎬反駁道：“即使重新回到過去的情況，也會做出同樣的決定。”他還解釋說：“原來住在木洞，2015年搬到道谷洞，花了13.8億韓元獲得的，”“地價上漲了很多。” 圍繞國土部長候選人元喜龍，也被提出了各種疑惑。在擔任濟州道知事時期，就有吳登峰公園民間特例事業特惠爭議、住宅所在地自助用途變更疑惑、私用法人信用卡疑惑等。元喜龍針鋒相對地表示：“這是全國首次適用超額利潤回收8.9%的項目，”“只是接受了居民的投訴，難道是因為我的小房子嗎?”“除了公家用途外，沒有用過法人信用卡”等。 就外交部長候選人樸振的兩個子女通過外國學校出身的特招進入國內名牌大學以及女兒在美國智庫韓美經濟研究所就業等問題，有人提出了“拼爹”的疑惑。樸振反駁稱“這是正常的程序”。文化體育觀光部長候選人樸寶均等部分候選人以家屬反對等為由，沒有及時提交資料，也引發了爭議。 從整體上看，在檢驗各候選人的能力和道德、徹底洗刷此前提出的疑惑方面，還存在不足。檢驗之槍已經鈍化，候選人們也忙於躲避。聽證會將持續到下周。不應該以黨利黨略或政派的立場為標淮，而應該以國民的眼光為標淮，剔除不合格者。通過嚴格的批淮儀式，同樣也是尹錫悅政府成功的途徑。

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