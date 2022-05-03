孫興慜刷新歐洲聯賽單賽季韓國人最多進球紀錄. May. 03, 2022 07:59. by 兪載泳 elegant@donga.com. 孫興慜（30歲•托特納姆熱刺隊）刷新了韓國人歐洲足球聯賽單賽季最多進球紀錄。這是韓國球員時隔36年再次刷新前國家足球隊主教練車範根的記錄。 孫興慜1日在2021~2022賽季英格蘭足球超級聯賽（EPL）主場托特納姆熱刺體育場迎戰萊斯特城隊的比賽中，憑借2粒進球和1次助攻的出色表現，帶領球隊以3比1取得了勝利。當天取得聯賽第18、19粒進球的孫興慜超過了此前車範根效力于德甲勒沃庫森隊時期的1985~1986賽季創造的單賽季17粒進球，成爲歐洲聯賽單一賽季進球最多的韓國球員。這距離孫興慜2010~2011賽季在德甲漢堡首次踏上歐洲足球第一級聯賽，已過去了11年時間。孫興慜上賽季在EPL也攻入17球，但未能刷新紀錄。 當天孫興慜在托特納姆熱刺隊以1比0領先的下半場第15分鍾，在對方球門前左腳轉身射門攻破了對方球門。之後在2比0領先的下半場第34分鍾，他在對方禁區右側用左腳勁射破門，完成一記驚天世界波。該球進入網窩的瞬間，當地電視轉播團似乎很難用肉眼看到，連喊“unbelievable（難以置信的）”。電視轉播攝像機捕捉到了在孫興慜背後觀看射門場面的隊友皮埃爾埃米爾•霍伊別爾（27歲）在進球後用雙手捂住自己頭部的驚訝的樣子。該比賽結束後，足球統計網站“WhoScored.com”給孫興慜打了兩隊最高的9.8分，孫興慜本場的競技水平超人一等，除他之外兩隊沒有任何一名球員得到8分以上。 孫興慜當天的兩粒進球都是利用左腳打進，上半場第22分鍾幫助搭檔哈裏•凱恩（29歲）首開紀錄的角球助攻則是利用右腳完成。熱刺隊以3比0領先的下半場第37分鍾，主教練安東尼奧•孔蒂（53歲）抱著被替換下場後進入替補席的孫興慜，問道：“你擅長的腳是右腳還是左腳？”雙腳都十分擅長的孫興慜截止到當天，在英超聯賽中攻入的89粒進球中，48粒進球用右腳打進，37粒進球左腳完成。剩下4球是頭球。 本賽季已攻入19粒聯賽進球的孫興慜，力壓前一天上升至射手榜並列第2位的克裏斯蒂亞諾•羅納爾多（曼徹斯特聯隊），單獨排在了第2位。他與以22粒進球占據射手榜首位的穆罕默德•薩拉赫（30歲•利物浦）的差距也縮小到了3球。托特納姆熱刺隊和利物浦隊都還剩下4場比賽。孫興慜在當天比賽後表示：“球隊獲勝是最重要的。我們希望能以下個賽季能夠參加歐洲足球聯盟（UEFA）冠軍聯賽的排名（第4位）來結束本賽季”，同時又不忘補充說“射手王是我長久以來的夢想”。 憑借當天的勝利，托特納姆熱刺隊的積分來到61分（19勝4平11負•第5位），繼續與排名第4位的阿森納隊（積63分）爭奪第4位。在EPL中，前4名可以參加下賽季的歐足聯冠軍聯賽。兩隊包括一次直接交鋒在內，分別還剩4場比賽要打。

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