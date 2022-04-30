研究報告：“統營-群山……全國近壹半市郡區面臨消失的危機”. April. 30, 2022 07:16. by 朴星民 min@donga.com. 壹份分析報告認為，全國將近壹半的市郡區都面臨著消失的危險。特別是最近制造業急劇衰退的慶尚南道統營市和全羅北道群山市等首次被列入消滅危險地區。 韓國雇傭情報院29日發行的《地區產業和雇傭》春季號顯示，今年3月，以居民登記人口統計為準，全國228個市郡區（濟州和世宗各以1個地區計算）中有113處（49.6%）被分類為危險地區。2015年消失危險地區為80處，2020年為102處。 消失危險地區根據某地區20歲~39歲女性人口除以65歲以上全體人口後的值——“消失危險指數”來確定。如果該指數低於0.5%，老人是育齡女性人口兩倍的以上，就會認為其消失的危險會增大。 雇傭情報院認為，最近地方消失危險的主要原因是“制造業衰退”。新列入消失危險地區的統營市和群山市是直接受汽車、造船領域不景氣打擊的地方。2018年曾被指定為雇傭危機地區和產業危機應對特別地區。雇傭情報院工作崗位事業評價中心負責人李尚浩（音）表示：“包括造船業密集地區在內的嶺南、湖南傳統產業城市的制造業就業者減少，導致了地方消失的危機，”“青年人口的流失意味著人力資本的崩潰，因此威脅到相關地區的未來持續可能性。” 首都圈的京畿道抱川市、東豆川市等也被分類為危險地區。江原道束草市、忠清北道忠州市、忠清南道的唐津市和瑞山市、全羅北道益山市、全羅南道麗水市和羅州市等地的消失危險也增大。幾乎沒有消失危險的“消失低危險地區”今年首次在全國沒有壹家。在2020年的調查中，有京畿道華城市等5個地方。

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