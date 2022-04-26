“《Pachinko》，合同期限爲4年……預付版稅爲2.45億韓元”，李敏珍作家提出版權條件. April. 26, 2022 08:12. by 李浩載記者 hoho@donga.com. “合同期4年，銷量報告每3個月報告一次。包括至少20萬美元（約2.4590億韓元）預付版稅，先預付8%。” 據出版界25日透露，李敏珍作家（54歲）在小說《Pachinko》（《柏青哥》）（2018年）和《爲百萬富翁准備的免費食物》（2018年）的版權簽約之前，向國內出版社提出了上述條件。李作家傳達了“希望利用現有出版本的翻譯，盡快出版書籍”的意思。暢銷書《Pachinko》從上個月開始在Apple TV Plus公開同名電視劇後，受到了更多的關注。 部分人認爲，按照通常合同期限爲5年、銷量報告1年報告一次的國內出版界慣例，此次條件非常苛刻。相反，也有人認爲，對版權合同結束的書籍提出新的合同條件是作家固有的權利。據悉，此前李作家在韓國出版《Pachinko》後，對簽訂現有版權合同的文學思想的市場營銷和編輯方式提出了質疑。文學思想相關人士表示：“初版後，主人公的名字從‘順慈’改爲‘善慈’等，忠實地反映了作家的各種要求，但未能續約，令人惋惜。” 李作家與文學思想的續約事實上已經失敗，預計她將與其他出版社簽訂合同。現有的文學思想出版書籍的定價爲2.9萬韓元，出版界預測，要想滿足最低預付版稅20萬美元等各種合約條件，將不可避免地上調書價。出版評論家張恩秀（音）表示：“出版社之間的合同競爭非常激烈，稍有不慎就會給讀者帶來負擔。”

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