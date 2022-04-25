中等收入家庭，即使“用盡靈魂”在首爾貸款可以買到的100套公寓中不到3套. April. 25, 2022 07:48. by 鄭順九記者 soon9@donga.com. 據調查，最近由于房價暴漲，在首爾中等收入家庭可以貸款購買的公寓急劇減少。 24日，據國民力量議員鄭宇澤從國會預算政策處收到的《各廣域市道住宅購買量指數現狀（2017~2021年）》資料顯示，去年首爾的住宅購買量指數（K-HAI）從2017年的16.5%減少到了去年的2.7%。該指數是以中等收入家庭擁有的淨資産和收入爲標准，顯示貸款時可以購買的該地區的公寓比率的數值。 首爾的住宅購買量指數意味著，中等收入家庭在首爾即使能貸款，如果購買自己的房子，5年前100套中可以購買16~17套左右，那麽去年連3套都買不到。同期，京畿和仁川的住宅購買量指數也出現驟減，分別爲51.3%→26.2%、52.9%→32.5%。 據統計，全國17個市、道中等收入家庭的住宅購買量指數爲44.6%。2017年當時該數值爲58.7%，4年間減少了14.1個百分點。 去年，中等收入爲1人家庭182.7831萬韓元、2人家庭308.8079萬韓元、3人家庭398.3950萬韓元、4人家庭487.6290萬韓元等。 明知大學房地産系教授權大中（音）表示：“在首爾，用勞動收入購買住宅越來越困難”，“因爲比起收入增加，房價上漲速度更快，所以迫切需要滿足實際需求者的購房對策。”

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