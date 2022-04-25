從最壞的前景中尋找最佳途徑. April. 25, 2022 07:49. . “我們生活的世界雖然是充滿危險的世界，但也是從自己創造的危險中決定未來的世界。”——摘自烏裏希·貝克的《全球危險社會》 過去社會危險是由於缺乏防災技術或保健衛生等而引起的。相反，現代的危險壹般是由科學技術進步導致的過剩引起的。氣候變化等不是外部因素，而是我們自己制造的危險。被文明汙染的地球現在反過來威脅著文明。這種危險不是因為文明失敗，而是因為成功而發生的，所以不能輕易擺脫。 科學技術壹方面是確實的，另壹方面是不確定的，壹方面是解決現有問題，另壹方面是引發新的問題。為了減少科學技術的不確定性，動員更多的合理的控制和制度，不確定性只會越來越大。這種"不確定的危險"助長了不安情緒，但並非只有消極的壹面。 如果說在近代社會，社會不平等是社會變化的動力，那麽在現代社會，全世界的不安正在引領變化。不安超越了理念差異和經濟利害關系，使整個社會團結起來。在危險狀況下，反而會出現大家壹起摸索新道路的“解放性破局”。換句話說，如果我們認識到危險，隱藏的真相就會暴露出來，通過反省可以改變舊世界。也就是說，從最壞的預測中尋找最佳途徑。 作家鄭汝蔚說：“我們的危險不是我們的敵人。我遇到的危險是給我的最高祝福。”滲透到傷口縫隙的世界的真相會鍛煉我們，使我們愈合得更加強烈。誰也無法擺脫全球性的危險。這個真相會讓我們走向更好的世界。

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