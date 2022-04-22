60歲以上人群在線消費在2年內激增2.5倍. April. 22, 2022 07:34. by 宋慧美記者 1am@donga.com. 據調查，受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的影響，隨著非對面消費的擴散，60歲以上高齡層的數字消費在2年內激增了約2.5倍。他們不僅在手機購物領域，而且在配送應用程序（APP）、在線視頻服務（OTT）等所有領域都快速地增加了消費。 21日，新韓信用卡大數據研究所分析了2019~2021年新韓信用卡個人會員的數字消費數據，並發表了上述結果。據此，去年整個網絡行業的信用卡結算件數比新冠肺炎疫情之前的2019年增加了71%。其中包括網上購物、配送應用程序、快捷支付OTT等網上消費。 特別是年齡層越高，網上消費增加趨勢就越明顯。60歲以上的結算件數在2年內劇增了142%。50多歲人群的結算件數也增加了110%。其後依次爲40多歲（84%）、30多歲（63%）、20多歲（45%）。有分析稱，此前被認爲是數字弱勢群體的50、60多歲的人以新冠肺炎疫情爲契機，迅速適應了非面對面的消費趨勢。 具體來說，配送應用程序和新鮮食品配送服務結算的中年層比重也明顯增加。50歲以上的外賣應用程序結算比重從2019年的5%增加到了去年的9%。新鮮食品商城的使用比重也從14%增加到了21%。 Netflix等OTT和音源流媒體服務也使得50歲以上人群的消費活躍起來。在OTT利用件數中，20、30多歲人群所占的比重從2019年的73%減少到了去年的65%，而50歲以上人群則從9%增加到了13%。50歲以上的音源流媒體結算比重也從7%增加到了11%。

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