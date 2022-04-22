俄羅斯舉行“核洲際導彈示威”，可壹次性摧毀美得克薩斯州全境. April. 22, 2022 07:36. by 華盛頓=常駐記者 文炳基、巴黎=常駐記者 金潤宗 weappon@donga.com,zozo@donga.com. 在烏克蘭展開新攻勢的俄羅斯當地時間20日試射了可以壹次將美國得克薩斯州和法國全境夷為平地的新型“怪物”洲際導彈。發射之後，俄羅斯總統普京表示：“這會讓所有威脅俄羅斯的敵人重新嚴肅思考。” 俄羅斯國防部當天下午表示，在西北部普列謝茨克宇宙基地成功進行了新壹代洲際導彈RS-28“薩爾瑪特”的首次試射。該導彈在15分鐘內飛行了5800公裏，擊中了韓半島東北方向堪察加半島的目標。該洲際導彈在現有導彈中最大，可搭載16個百萬噸TNT級核彈頭，破壞力是美國在日本廣島投下的原子彈的2000倍。該洲際導彈最大射程為1.8萬公裏。俄羅斯計劃在今年秋天實戰部署。 俄羅斯在美國總統拜登前壹天與西方11個國家的首腦召開緊急會議，決定加強對烏克蘭的武器支援後，僅過壹天就發射了洲際導彈。美國白宮表示：“俄羅斯事先向美國進行了通報，”“俄羅斯的導彈試驗不會對應對入侵烏克蘭產生影響。”但美國有線電視新聞網（CNN）援引美國國防部有關人士的話報道說，美國國防部長奧斯汀每周都會聽取2、3次俄羅斯核動向的報告，美國軍方對俄羅斯使用核武器表示擔憂。

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