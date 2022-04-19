大選後江南-瑞草公寓一半以“新高價”進行交易. April. 19, 2022 07:52. by 鄭瑞英記者 cero@donga.com. 據調查，大選後進行的首爾江南、瑞草區公寓交易中，有一半交易價格超過了最高價。相反，以首爾整體爲基准，10件公寓買賣交易中有7件以低于之前最高價的價格進行交易，因此“向江南傾斜”的現象正在加強。 18日，據共同民主黨議員金會載辦公室從韓國房地産院收到的資料顯示，從大選第二天3月10日到4月12日進行的瑞草區公寓買賣交易23件中，有12件是高于之前最高價的交易。江南區36件中有17件（高于此前最高價交易），占47.2%。 實際上，首爾江南地區陸續出現了比之前交易價格上漲10億韓元以上的交易。其中，上月交易的江南區三成洞赫倫別墅2專用面積218平方米以50億韓元售出，比之前上漲了16億韓元。上個月瑞草區Acro River Park專用130平方米也以63億韓元成交，比之前最高價上漲了12億韓元。 相反，同期首爾全體公寓交易的640件中，超過之前最高價的交易只有204件（31.9%），與江南地區多少有些不同。據分析，由于價格上漲疲勞感和貸款限制等原因，以首爾外圍中低價公寓爲主的下跌交易增多。 據韓國房地産院一周公寓價格動向顯示，這期間（3月第一周~4月第二周）首爾全體公寓交易價格下降了0.05%，而首爾瑞草、江南、松坡、江東區所在的東南地區價格反而上漲了0.04%。 這種趨勢可能是由首爾外圍的中低價公寓引領的。大選之後的3月9日到18日，國土部實際交易價格公開系統登記的1087件首爾公寓交易中，占42.5%的462件交易金額在6億韓元以下。這比去年同期的33.6%高出10個百分點左右。

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