申智雅獲得ISU世界青少年花樣滑冰錦標賽獎牌. April. 19, 2022 07:54. by 金正勳記者 hun@donga.com. 申智雅（14歲•永東中學）繼2006年“花滑女王”金妍兒（32歲）之後，時隔16年首次登上了國際滑聯（ISU）世界青少年花樣滑冰錦標賽的領獎台。 18日，在愛沙尼亞塔林舉行的2022ISU世界青少女花樣滑冰錦標賽女子單人自由滑比賽中，申智雅獲得了24名參賽選手中最高的136.63分。加上前一天在短節目中得到的69.38分，申智雅以206.01分的總分排在所有選手的第二位。這一成績僅僅落後獲得金牌的伊莎沃•列維托（美國•206.55分）0.54分，遺憾地獲得了銀牌。 申智雅于2008年3月19日出生，在此次大賽中，她和德國選手奧萊西亞•萊伊（第22位）一起是最年輕的參賽選手。世界青少年錦標賽以舉辦時間爲准，只允許前一年7月1日之前滿13周歲以上未滿19周歲的選手參加。入侵烏克蘭的俄羅斯和親俄羅斯的白俄羅斯選手們沒有參加本次比賽。 申智雅此次的銀牌是繼金妍兒之後，韓國選手時隔16年再次獲得獎牌。金妍兒在2005年世青賽上獲得銀牌，2006年獲得金牌。此後，韓國選手的最好成績是女子單人滑第四名（林恩秀•2017年），男子單人滑第五名（車俊煥•2017年）。申智雅以比2005年當時15歲的金妍兒小一歲的年紀獲得獎牌，創下了最年輕的獲獎紀錄。申智雅說：“繼妍兒姐姐之後時隔16年再次獲得獎牌，這本身就讓我非常高興”，“進行了自己滿意的比賽，獲得了意想不到的銀牌，雖然很驚訝，但是心情很好。” 本賽季申智雅的上升勢頭非常凶猛。去年9月在波蘭舉行的ISU青少年大獎賽上，申智雅繼俄羅斯選手之後，以183.41分獲得銅牌。在今年1月舉行的綜合錦標賽上，她與成年選手同台競爭，獲得了第4名（204.08分）的好成績。 申智雅在與同齡選手相比較晚的8歲才在文化中心體驗花樣滑冰，走上了選手之路。申智雅的經紀公司AT Sports相關人士表示：“出身于釜山，爲了參加花樣滑冰而來到首爾，（申智雅）選手對花樣滑冰的熱情非常高”，“雖然平時話不多，但是性格活潑，喜歡花樣滑冰。” ISU國際裁判安素英（音）表示：“擁有長胳膊和長腿等身體條件很好，對花樣滑冰有利。看到選手本人享受的樣子，今後成長的可能性很大”，“雖然年紀小，但使用正確的冰刀等技術上也非常優秀。”申智雅在此次大賽中，除了接續步（Level 3）以外，在所有非跳躍要素中都獲得了最高水平的4級。據悉，能輕松完成三周跳的申智雅目前正在練習阿克塞爾三周跳（三周半）。 與申智雅一起參加本次大賽的尹雅善（15歲•光東中學）和魏瑞英（17歲•修理高中）分別排在第4、5位。

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