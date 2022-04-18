交接委員會的首次組閣人事檢驗，到底看的是什麼？. April. 18, 2022 07:59. . 被質疑子女被錄入醫科大學及兒子兵役特惠的保健福利部長候選人鄭浩英（音，下同）17日召開記者會，主張“沒有利用地位進行任何不當行爲”，但疑惑仍未平息。教育部長候選人金仁哲在擔任大學校長時對所謂的“金湯匙”學生進行全面調查的事實引起了爭議。總理候選人韓德洙等19名國務委員候選人中的6人和秘書室長內定者金大棋曾擔任過大企業和金融公司的社外理事，人們擔心有可能出現利害衝突。 是否事前對候選人進行了充分的人事檢驗還是個疑問。鄭浩英人在被提名部長候選人前一天向交接委員會提交了檢驗同意書，引髮了不實檢驗的爭議。據頻道A報道，鄭浩英在提名前兩天晚上接到了交接委員會的聯繫，第二天提交了檢驗同意書。尹錫悅在星期天10日公開了部長候選人。僅週六一天，實際上對候選人提交的資料進行客觀檢驗或聲譽查詢的時間遠遠不夠。從常識上看，尹錫悅政府首任國務委員候選人和總統室官員內定者中，很難認爲隻有鄭浩英經過了這種不實的程序。 交接委員由受派遣的有過人事檢驗經驗的檢察人員、警察、國稅廳有關人士組成了人事檢驗組，曾自信地表示，與5年來一直因檢驗不到位而引起爭議的文在寅政府相比，準備了更爲具體的驗証同意書。交接委員會自己表示，由於總統職務交接委員會法的修改，從此次交接委員會開始，可以閱覽現政府的人事記錄和人事管理繫統，在檢驗鄭浩英時還利用了朴槿惠、文在寅政府的檢驗資料。檢驗環境進一步好轉，但檢驗工作卻出現漏洞，難道不是因爲符合當選總統的意願，隻是裝出進行了檢驗的樣子？ 對於圍繞“40年知己”鄭浩英的爭議，尹錫悅表示“是不是應該有明確的負面事實”，言語之中似乎提出了落選指導方針。公職候選人的落馬，並不是根據刑事法庭等犯罪與否來決定的。國會人事聽証會製度出颱後，國民對高層公職者的眼光越來越苛刻。以公正和常識爲先導的尹錫悅政府接任委員會應該考慮國民的眼光，進一步提高檢驗標準，通過徹底的繫統檢驗、選出公職候選人。

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