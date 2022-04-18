去年沒有拿到最低工資的322萬名勞動者. April. 18, 2022 08:00. by 洪錫浩記者 will@donga.com. 據調查，去年沒有得到最低工資的勞動者（最低工資以下的勞動者）達321.5萬名。這是自2019年（338.6萬名）以來的第二高。最低工資以下的勞動者人數在最低工資比去年高16.4%水准的2018年首次超過300萬名後，連續4年維持在300萬名左右。 韓國經營者總協會17日表示，對統計廳的“2021年8月經濟活動人口調查按勞動形態分類的附加調查原材料”進行分析的結果顯示，去年2099.2萬名工資勞動者中，有321.5萬人（15.3%）沒有得到最低工資。 最低工資以下的勞動者比率在各行業之間出現了很大的差異。農林漁業12.4萬名工資勞動者中有6.8萬名（54.8%），住宿及餐飲業125.2萬名工資勞動者中有50.4萬名（40.2%）沒有得到最低工資。相反，信息通信業（1.9%）、專業、科學及技術服務業（3.5%）、制造業（5.2%）等從業人員未滿最低工資的勞動者比率遠低于平均水平。 另外，規模越小的企業，最低工資以下的勞動者比率就越高。300人以上大規模企業最低工資以下的勞動者僅占2.7%，而30人以下企業最低工資以下的勞動者占22.1%。在5人以下的企業中，有33.6%的工資勞動者沒有得到最低工資。 經營者總協會分析說：“最近幾年最低工資上漲過快，勞動市場無法接受。”據經營者總協會透露，實際上韓國的最低工資上調速度比競爭國家要快。2016~2021年韓國的最低工資累計上漲率爲44.6%，高于加拿大（26.5%）、英國（23.1%）、日本（13.0%）、德國（12.4%）、法國（6.0%）、美國（0%）主要7個國家（G7）。與中等工資（工資勞動者按收入順序排列時位于正中央的值）相比，韓國的最低工資比率爲61.2%，高于經濟合作與發展組織（OECD）的平均水平55.2%，G7的平均水平49.2%。

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