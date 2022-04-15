看不到國政藍圖、均衡感、新穎感的尹錫悅「任我行」組閣. April. 15, 2022 07:56. . 尹錫悅政府的第一期內閣人選已經完成。尹錫悅昨天以雇傭勞動部和農林畜產食品部部長候選人為收尾，完成了國務總理和18名部長的人選。此次組閣不僅僅是以什麽樣的人物組成新政府的問題。這也是體現包容和公平的意誌、人才庫有多豐富、如何運營國政的試驗臺。不少人評價說，從結果上看，看不到均衡感和新穎性，也很難確認國政的大藍圖。 尹錫悅一直強調「實力主義」，表示「不會分攤或安排」。按照他的解釋，如果找到有能力的人進行提名，地區、世代和男女之間等自然會實現均衡。但令人懷疑的是，他們到底有沒有、在多大範圍裏努力地尋找了公職力量得到驗證的新穎人才。他被卷入提拔「檢方核心親信」「高中後輩」「40年知己」等的爭議中，暴露出狹小的人才庫的局限性。 總理候選人韓德洙也許是考慮到國會批準通過的籌碼，但高額顧問費等各種檢驗問題正在浮出水面。曾在李明博、樸槿惠政府就職過的數名人物也引人註目。總理、經濟副總理、總統秘書室長都是經濟官員出身。雖說要不分「我這邊」「你那邊」聘用有實力的人才，但也很難看到包容性人事安排的事例。不知出於什麽原因，交接委員長安哲秀方面的人士連一名都沒有進入內閣。眼下，出現了共同政府危機論。 為了保持地區或世代、男女的均衡而強行拼湊人，這種方式雖然有些困難，但看起來已置之度外，也令人遺憾。部長候選人中有7人是嶺南出身。包括韓德洙在內，湖南地區只有2人。首爾大學和高麗大學出身的人占絕大多數。女性只有3名。除了49周歲的法務部長候選人韓東勛以外，其他全都是50歲以上的人。也有人擔心內閣的活力會下降。 每個人都可以具備各自的專業性。但更重要的是內閣的協調。尹錫悅雖然強調了責任總理、責任部長，但是韓德洙行使人事推薦權似乎只是形式上的。「韓德洙內閣」本身色彩模糊，稍有不慎就會導致總理和部長分頭運轉的結果。即使從現在開始，尹錫悅也有必要在國民面前明確表明以什麽樣的藍圖和目標運營經濟、外交、福利等國政，讓部長們執行什麽樣的任務。另外，要通過次官等人事安排，完善部長人事中被指出的均衡感和嶄新感。在此次組閣中，似乎只確認了尹錫悅的「任我行」人事風格，令人大為遺憾。

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