機場乘客安檢時間將從37秒縮短為7秒. April. 13, 2022 08:04. by 鄭順九記者 soon9@donga.com. 預計到2027年，機場安檢所需的時間將從37秒縮短到7秒。屆時，機場將引進乘客無需將筆記本電腦等從包裏拿出來，只要走過就可以進行安檢的尖端設備。 國土交通部12日表示，已製定並確定了以上述內容為主的「第三次航空保安基本計劃（2022~2026年）」。 首先，在進行登機安檢時，將采用「走過」方式。「走過」是指在自然的步行狀態下完成安檢的方式。計劃投入1213億韓元，引進不把筆記本電腦或液體類從包裏拿出來進行安檢的尖端設備。 隨著城市中心航空交通等新航空交通工具的商用化，計劃到2025年為止製定針對乘客的航空保安技術革新方案。將投入499億韓元，開發使用人工智能等新型交通工具的特色安檢設備，並在2026年之前在金浦、金海等主要機場構建無人機探測、追蹤系統。 隨著最近國家間的網絡攻擊越來越活躍、黑客技術智能化，還將製定應對機場、飛機網絡威脅的方案。將整合分散在政府及相關機關的航空保安信息，目前以書面形式管理的保安事故現狀也將在2023年之前實現數字化。以此為基礎，計劃在2026年之前構建韓國型「危險評價管理系統（暫稱）」。

한국어