「後奧密克戎」防疫方案，最快將於15日公布. April. 11, 2022 07:41. by 金素英記者 ksy@donga.com. 距離防疫當局公布「全面解除保持社交距離」的時間（18日）還有一周，韓國國內新確診人數呈現出明顯的減少趨勢。政府最早將於15日公布「奧密克戎變異毒株」流行後的防疫方案。 據疾病管理廳10日透露，以當天零時為準，單日新增確診患者為16.4481萬人。通常，新增確診患者在反映每周周末檢查量時都會減少。即使考慮到這一點，與一周前（23.4265萬名）或兩周前（31.8070萬名）相比，當天確診人數的減少趨勢明顯。 因此，全面解除保持社交距離的可能性備受關註。韓國政府曾表示，如果滿足△4日至17日日均危重患者人數在1300人以下△重癥監護室占用率維持在65%等條件，從18日起，除室內戴口罩外，可以全面解除防疫。最近一周平均每天危重患者為1111名，重癥監護室的啟動率平均為60.9%。 不過，專家們指出，死亡人數規模還不能令人放心。最近一周，韓國國內新冠總死亡人數達到2186人。天主教大學醫學院名譽教授白順英（音）表示：「每天仍有300名以上死亡，損失還是太大，」「為了不讓在療養醫院發生的新冠患者死亡，應該更加努力進行初期治療。」 此外，從11日起，在全國保健所篩選診療所進行的快速抗原檢查（RAT）將被中斷。這是針對最近確診患者減少、可以接受專家用RAT的社區醫院增加而采取的措施。在篩選診療所以60歲以上等高危人群為對象實施的基因擴增（PCR）檢查將繼續進行。

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