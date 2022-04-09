新冠肺炎專門病床減少……篩選診療所也將中斷快速抗原檢查. April. 09, 2022 18:11. by 李智雲記者、李智允記者 easy@donga.com,asap@donga.com. 隨著新冠流行的減少，韓國政府接連出台了“後奧密克戎”對策：決定階段性地減少以非常體制運營的新冠專門病床，並減少生活治療中心和篩選診療所的運營。 中央災難安全對策本部8日表示，計劃從18日開始分階段減少7000多個新冠重症病床，並階段性地縮小生活治療中心的運營規模。以當天爲准，在全國運營的中等症病床共有24618張，占用率僅爲35%。以居家治療爲原則，輕症和無症狀患者入住的生活治療中心占用率降至18%。爲了棚戶區或考試院居住者、孤寡老人等在家治療困難的部分確診患者，計劃只保留部分生活治療中心。 從11日開始，在篩選診療所不進行快速抗原檢查。60歲以上的高齡人群可以像以前一樣在篩查診療所接受基因擴增（PCR）檢查，但如果未滿60歲，只能在社區醫院接受新冠檢查。防疫當局正在討論在首爾高尺天空巨蛋等室內體育賽場觀衆席上允許進食的方案。 防疫當局試圖階段性地將醫療體系恢複到新冠疫情之前，在這種情況下，國立中央醫療院8日召開記者招待會，主張恢複連續2年以非常體制啓動的公共醫療機構的功能。據國立中央醫療院透露，全國公共醫療院將作爲傳染病專門醫院投入到應對新冠疫情，以2020年爲基准，住院患者人數比前一年平均減少了25.5%，外來患者減少了31.6%。全國地方醫療院聯合會會長趙承衍表示：“隨著現有醫療團隊的脫離，地方公共醫療擔心‘潰滅’。” 截至9日零時，國內累計新冠確診患者將超過1500萬人。自3月23日突破1000萬人後，時隔17天又增加了約500萬人。截至8日零時，新冠新增死亡人數爲373人，連續三天超過300人。雖然新增確診病例規模有所減少，但危重症、死亡患者仍不減少的趨勢仍在持續。翰林大學江南聖心醫院感染內科教授李在甲分析說：“出現300名以上死亡者的情況將持續1、2周以上。”

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