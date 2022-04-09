洪楠基總理“積極考慮加入IPEF”，拜登主導的印太地區經濟協議體. April. 09, 2022 07:25. by 朴熙昌 ramblas@donga.com. 政府將積極考慮參與美國主導的“反華經濟共同體”印度太平洋經濟框架（IPEF）。另外，就日本主導的多邊貿易協定“全面、漸進的跨太平洋經濟夥伴協定（CPTPP）”問題，決定在現政府任期內申請加入。 經濟副總理兼企劃財政部長官洪楠基8日召開“第6次對外經濟安保戰略會議”，並做出了上述表示。洪副總理表示：“IPEF的討論將更加具體，討論速度也會加快”，“將向積極參與的方向討論立場和今後的計劃。” IPEF是美國總統拜登去年10月提議的印度太平洋地區的新經濟協議體。 總統當選人尹錫悅派遣的韓美政策協議代表團7日（當地時間）也在華盛頓舉行的座談會上表示：“（關于IPEF的成立）希望韓國作爲負責任的中樞國家，共同構建地區經濟秩序。”因此，有觀測認爲，新政府上台後將正式參與IPEF。 洪副總理還表示：“CPTPP將在‘本屆政府內申請加入，下一屆政府加入協商’的大框架下，最終檢查追加的損失支援方案和今後的行動計劃等。”如果加入CPTPP，農業部門將不可避免地受到打擊，因此農業業界仍然表示反對。

한국어