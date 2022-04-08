皇馬本澤馬UEFA冠軍聯賽連場上演帽子戲法，升至射手榜第二位. April. 08, 2022 07:50. by 金東昱 creating@donga.com. 皇家馬德裏（西班牙）憑借當家射手卡裏姆•本澤馬（35歲）的帽子戲法個人秀擊敗強敵切爾西（英格蘭），取得了歐洲足球聯盟（UEFA）冠軍聯賽8強首回合的勝利。作爲足球運動員，三十歲中旬年紀不小的本澤馬以仿佛逆流歲月而上的巅峰進球能力爲球隊帶來了與切爾西隊的首場勝利。擁有歐洲冠軍聯賽曆史上最多（13次）冠軍記錄的皇家馬德裏隊雖然是實力強大的豪門俱樂部，但1971年以後在歐洲俱樂部對抗賽上遭遇的切爾西隊，以2平3負的成績一次也沒有贏過對方。 本澤馬7日在英國倫敦斯坦福橋舉行的2021~2022賽季歐洲冠軍聯賽8強戰首回合與切爾西的客場比賽中上演帽子戲法，幫助球隊以3比1獲勝。這是冠軍聯賽曆史上年齡最大的帽子戲法，也是他繼上月與巴黎聖日耳曼（SG•法國）進行16強次回合比賽後連續兩場比賽上演帽子戲法。在冠軍聯賽中，連續兩場比賽上演帽子戲法，這是曆史上第4次。此前只有路易斯•阿德裏亞諾（2014年頓涅茨克礦工）、裏奧內爾•梅西（2016年•巴塞羅那）、克裏斯蒂亞諾•羅納爾多（2017年•皇家馬德裏）三人曾實現過。 本澤馬當天4次射門3次破門。上半場第21分鍾和第24分鍾時，他利用隊友精准的傳中球頭球破門。下半場開場第1分鍾，他趁對方守門員的失誤將球打入空門。本澤馬在本賽季冠軍聯賽中已攻入11球，與阿賈克斯（荷蘭）的塞巴斯蒂安•阿萊並列射手榜第二位。僅落後羅伯特•萊萬多夫斯基(（拜仁慕尼黑•12球）一球。本澤馬被評選爲比賽最優秀選手“當場比賽最佳球員”。比賽結束後，皇家馬德裏隊主教練卡洛•安切洛蒂稱贊本澤馬說：“他是一位像葡萄酒一樣的球員，禁得起時間考驗。”“衛冕冠軍”切爾西隊雖然在0比2落後的上半場第40分鍾由凱伊•哈弗茨攻入追近比分的一球，但指導比賽爲止都無法再次取得進球。 本澤馬在本賽季的西甲聯賽中也展現出了巅峰的競技水平。目前他已攻入24粒進球，位居射手榜首位，與排名第2位的球員相差10個球。此外，他的助攻也達到11次，同樣在聯賽中排名第一。本澤馬到本賽季爲止已連續4個賽季攻入20球以上。包括聯賽比賽和國家隊的比賽在內，本澤馬本賽季共攻入37球，這是他自2005年進軍職業聯賽以來的最多進球記錄。 本賽季歐足聯俱樂部排名第一的拜仁慕尼黑隊（德國）7日在與比利亞雷亞爾隊（西班牙）的8強首回合客場比賽中遭遇了當頭一棒。歐足聯俱樂部排名第20位的比利亞雷亞爾隊在上半場第8分鍾由阿爾納烏特•丹朱馬攻入的制勝一球，從而爆出了以1比0戰勝“德甲巨人”拜仁慕尼黑隊的冷門。

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