隱藏的身份. April. 07, 2022 07:53. . 身穿黑色禮服的少女坐在柔軟的扶手椅上。背景和椅子都是紅色，給人留下了深刻的印象。皮膚白皙的少女雖然面無表情，但她凝視畫面外的眼神卻顯得非常舒服。這少女到底是誰呢？ 威廉•切斯是19世紀美國的代表性印象主義畫家和獻身教育者。他在紐約修學後在德國慕尼黑以畫家身份活動，開始小有名氣。1878年切斯回到紐約，在著名畫家們聚居的第10街設立了工作室。他在人物、風景、靜物、彩色蠟筆、水彩畫等幾乎所有領域都很出色，但尤以名流的肖像畫而聞名。當代紐約主要人士成爲他的作畫模特。但是這幅畫中的模特例外是保育院的孤兒少女。 當時美國是一個非常年輕的國家，根本沒有福利制度。貧困的父母每天在工廠或碼頭工作14個小時，而孩子們卻被徹底擱置。對此，出現了具有收容所概念的保育員。保育院的孩子中只有10~20%是實際孤兒，大部分是因爲貧困而被遺棄的。保育院設施惡劣，體罰和暴力泛濫。曾是教育者的切斯可能對在鄰居保育院發現的這名少女産生了同情心。也許是想提出孤兒的社會問題。這幅畫在完成的1884年春天以《小孤兒》的直接題目在美國美術家協會展示會上首次公開，引起了反響。但畫家當年6月參加在比利時舉行的《二十人會》展覽時，突然將題目改爲“松弛”。 切斯爲什麽在歐洲進步集團展上展出時選擇了中立的題目呢？也許是故意隱瞞差點成爲社會爭論點的模特的身份，希望觀衆們只集中于畫本身。他希望看畫人不要對孤兒有偏見，只看到紅色和黑色和諧的畫中的重要人物。

한국어