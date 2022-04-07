韓國代表團訪美，將尹錫悅親筆信轉交白宮……「就美國戰略資產在韓半島展開進行協商」. April. 07, 2022 07:54. by 華盛頓=常駐記者文炳基 weappon@donga.com. 韓國當選總統尹錫悅的韓美政策協商代表團當地時間5日與美國白宮國家安全事務助理沙利文會面，就韓半島部署可搭載核武器的航空母艦和戰略轟炸機等美國戰略資產進行了討論。為應對正在提高核威脅水平的朝鮮，韓國新政府全面展開了關於韓美擴大自文在寅政府上臺後被壓縮的美國戰略資產在韓半島展開的動作。 代表團團長朴振當天表示：「我們一致認為，朝核和導彈開發威脅韓半島乃至地區安全，」「雙方一致認為，加強延伸威懾和韓美聯合防衛能力非常重要。」朴振表示：「雙方還就戰略資產的展開問題進行了協商，」「戰略資產的展開是加強延伸威懾的重要因素。」 美國戰略資產在韓半島展開被認為是朝鮮國務委員長金正恩最害怕的軍事應對。美國在2017年9月朝鮮進行第六次核試驗後，曾將可搭載核武器的B-1B戰略轟炸機北上至「北方界線」以北150公裏，橫斷朝鮮的腰部。但在朝美對話局面下，與韓美聯合軍演一道，戰略資產在韓半島的展開也縮減了。 代表團當天還向沙利文轉交了尹錫悅的親筆信。代表團表示，親筆信中包含了韓美為共同應對朝核、經濟、安保等新挑戰，將韓美同盟提升到全面戰略同盟水平的內容。 朴振表示：「還與沙利文助理就新政府上臺後盡早舉行韓美首腦會談的必要性交換了意見，」「如果韓美首腦會談得以實現，將充實加強同盟的重要內容。」

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