MLB“防止偷暗號”…電子設備“PitchCom”被允許在正式比賽中使用. April. 07, 2022 07:54. by 黃奎引 kini@donga.com. 現任職業棒球KIA電池俱樂部教練金相勳（44歲）曾在2011年作爲起亞汽車廣告模特登場。妻子在他手上塗上粉紅色指甲油後，當時擔任起亞隊主力捕手的金教練說：“（顔色）應該塗得再深一點。”接著傳來了“不死鳥”朴哲順（66歲）的聲音。“世界上只有棒球才能化出關懷的手妝。” 但是現在，爲了能讓投手看清暗號，在手上塗指甲油的捕手將消失在曆史舞台。因爲美國職業棒球大聯盟（MLB）事務局6日表示，允許在正式比賽時使用用于傳遞暗號的電子設備“PitchCom”。 PitchCom是一套電子設備，由貼在捕手左手腕上的墊片和投手及野手用耳機組成。捕手選擇球種和球路按下按鈕，設備就會加密該內容，然後用“向外漏的快球”等語音傳達給投手。野手最多可以從三人那裏聽到相同的內容，在選擇防守站位時可以獲得幫助。通常被稱爲“中心線”的2壘手、遊擊手、中堅手成爲耳機主人的概率很高。 MLB事務局去年在美職棒小聯盟Single A中試用了該設備後，今年將試驗舞台擴大到了MLB春季集訓。MLB事務局認爲，該電子設備不僅可以防止“偷暗號”，還可以減少比賽用時。因爲在投手在投球踏板上完成投球准備之前，也可以提前得到暗號。《紐約時報》預測說：“目前MLB所以30支球隊中，只有15支球隊使用該設備，但到賽季結束爲止，所有球隊都將使用設備。”

한국어