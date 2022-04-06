托特納姆熱刺隊、曼聯隊盯上“奇迹男人”埃裏克森. April. 06, 2022 08:01. by 李元洪 bluesky@donga.com. 因心髒麻痹而倒下後重新站上球場的“奇迹男人”克裏斯蒂安•埃裏克森（30歲•布倫特福德•照片）能否再次成爲孫興慜（30歲•托特納姆熱刺）的搭檔？ 前往意大利舞台後，今年再次回歸英格蘭足球超級聯賽（EPL）的埃裏克森在3日與英超切爾西隊的比賽中，在下半場第9分鍾攻入讓球隊2比1領先的逆轉球，並幫助布倫特福德隊以4比1大勝對手。英國日刊《每日郵報》5日報道說，埃裏克森表現出色後，他的前所屬球隊托特納姆熱刺隊和正在尋找進攻組織者的曼徹斯特聯隊（曼聯）將目光投向了他。 2013年加盟托特納姆熱刺隊的埃裏克森到2019年末爲止一直與孫興慜一起搭檔。當時德利•阿裏（現埃弗頓）-埃裏克森-孫興慜-哈裏•凱恩的進攻組合被稱爲“DESK”線，引領了托特納姆熱刺2016~2017賽季英超聯賽亞軍、2018~2019歐洲足球聯盟（UEFA）冠軍聯賽亞軍。埃裏克森雙腳控球技術都十分娴熟，傳球也很好，在狹小空間內的突破力也很強。埃裏克森代表托特納姆熱刺隊共出戰305場比賽，攻入69球，助攻90次。他雖然被認爲是英超最佳中場之一，但由于與球隊的年薪協商失敗，于2020年1月轉會到意甲國際米蘭隊。當時埃裏克森的轉會費是2000萬歐元（約265億韓元）。當時，英國《衛報》報道說，埃裏克森在國際米蘭隊的年薪是他在熱刺隊所領年薪的4倍。《足球意大利》等去年公開的埃裏克森的年薪實際收入約爲750萬歐元（約100億韓元•稅後）。 埃裏克森在去年6月與芬蘭的“2020歐洲杯”大賽中因心髒麻痹暈倒後，在移植心髒除顫器的情況下奔跑成爲了問題。根據規定，植入該裝置的球員不能在意大利職業舞台上效力，因此一直在推進在該規定中不受限制的EPL轉會事宜。 1月份轉會到布倫特福德隊的埃裏克森簽訂了短期合同，因此本賽季結束後將無需支付轉會費，成爲自由簽約球員。雖然布倫特福德沒有公開埃裏克森的年薪，但據推測比國際米蘭時期要少。因爲沒有轉會費，所以可活動的幅度比較大。孫興慜在埃裏克森倒下時，在2022卡塔爾世界杯預選賽期間用手指制作了埃裏克森的23號球衣，並做出了祈願他早日康複的進球慶祝動作，與埃裏克森的關系非常融洽。孫興慜和埃裏克森能否再次相遇，引領托特納姆熱刺的複興備受關注。

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