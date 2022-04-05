個體戶：「放寬聚會和營業限製，松了一口氣」 VS 部分人：「操之過急」. April. 05, 2022 07:43. by 金基允記者、全慧珍記者 sunrise@donga.com,pep@donga.com. 隨著韓國政府4日將新冠保持社交距離限製放寬為「晚上12點、最多10人」，個體戶們高興地說：「稍微喘口氣了。」 在首爾市麻浦區經營啤酒屋的樸某（57歲）當天表示：「允許營業到晚上12點似乎是（防疫和保持社交距離的）適當的妥協點。」在首爾市永登浦區經營排骨店的崔某（66歲）也表示說：「雖然不像以前那樣，但是最近銷售額和顧客在逐漸增加。」 防疫當局從當天起將私人聚會許可人員從原來的8人擴大到10人，並將餐廳、咖啡廳等大眾利用設施的營業限製時間從晚上10時推遲到晚上12時。該方針將一直適用到17日。 一些單位的聚餐正在復活。公司職員黃某（35歲）說：「現在部門聚餐的約定也在一個接一個地敲定。」 在期待借此機會全面解除保持距離的情況下，此前一直屏住呼吸的大學街商圈開始舒展。在首爾市城北區安巖站附近經營餐廳兼咖啡廳的李某（37歲）說：「（因新冠疫情）荒廢的大學街也漸漸出現了新入駐的店鋪。」 對於放寬保持距離，市民們意見不一。大學生金秀賢（24歲）說：「（聽說已經過了新冠疫情的頂點）現在不知道保持距離有什麽用，」「很遺憾餐廳營業時間有點短，希望兩周後解除限製。」相反，李多元（26歲）則擔心地說：「不想接受新冠病毒檢查的『害羞奧密克戎』感染者也不少，而且新變異也有可能擴散，」「放寬距離是操之過急的措施。」

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