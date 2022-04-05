俄軍是撤軍還是計謀？. April. 05, 2022 07:43. . 俄羅斯軍隊正在退出烏克蘭首都基輔。大批兵力越過國境進入白俄羅斯。這是為了結束戰爭的舉動嗎？還是想重新整頓休整戰鬥力受損到難以繼續戰鬥的軍隊？重整後會重新攻擊基輔嗎？還是說，俄軍在基輔方向滿足於將烏克蘭軍隊捆綁在一起，把兵力集中到連接頓巴斯和克裏米亞半島的東部戰線的計謀？很有可能屬於後者。如果再加一個計謀，是一方面可以把兵力集中到東部的戰略要沖上，另一方面從西部戰線撤出，分散烏克蘭軍隊，引導烏克蘭軍隊到特定地區，尋求決戰。 不管是什麽情況，第一個回合都以烏軍的善戰和俄軍的慘敗而告終。俄軍的計謀也很難取得成功。烏軍和西方國家已經意識到計謀的可能性，並準備在休息期加強兵力和武器。與俄羅斯的體力恢復相比，烏軍的強化更快。也許在平靜期以後，東部戰線可能會發生比現在更激烈的激戰。 很多人都在問俄軍為什麽那麽差勁。雖然有各種因素，但引人註目的原因之一是組織能力不足。首先戰略上比較散漫，戰鬥力過於分散。甚至有言論稱，是不是沒有與總指揮部統一的戰略。空軍和陸軍、裝甲和步兵、各兵種的合作也沒有順利進行。難道是因為過於輕視烏克蘭軍隊嗎？是實戰經驗不足嗎？是因為普京的獨斷專行嗎？ 獨裁國家軍隊的典型特征是缺乏合作。乍一看好像正好相反。強大的權力會不會使軍隊有條不紊呢？在閱兵時確實如此。但是，越是不正當的權力，越要警惕軍隊的團結。分設指揮部，讓將軍們互相牽製，令部隊遠離。戰爭的勝負雖然有很多因素，但體製的健康性非常重要。政治不能對軍隊漠不關心。但是，如果政治理論過度介入，軍隊一定會變得脆弱。

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