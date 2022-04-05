瞄准冠軍寶座的切爾西和皇馬，“偏偏在八強戰提前相遇”. April. 05, 2022 07:45. by 李元洪 bluesky@donga.com. 是光榮再現，還是一雪上賽季的恥辱？ 歐洲足球聯盟（UEFA）冠軍聯賽“衛冕冠軍”切爾西（英格蘭）將于7日邀請該賽事最多（13次）冠軍皇家馬德裏（西班牙）前往主場英國倫敦，進行2021~2022賽季8強賽的首回合比賽。兩隊的對決被認爲是6日開始的本賽季8強賽中的最佳對決。因爲這是上賽季冠軍和本賽季冠軍候選球隊之間的對決。切爾西在上個賽季的4強中擊敗皇馬進入了決賽。切爾西希望重現上賽季的光榮，皇馬則希望一雪前恥。 兩隊的比賽被壓縮爲野心和威望的對決。切爾西隊則表現出新銳球員的野心，如帝莫•韋爾納（26歲）、克裏斯蒂安•普利希奇（24歲）、卡勒姆•哈德森•奧多伊（22歲），而皇馬隊則表現出盧卡•莫德裏奇（37歲）、卡裏姆•本澤馬（35歲）等球員的老練。 皇馬在本賽季16強賽中擊敗了裏奧內爾•梅西（35歲）和基利安•姆巴佩（24歲）領銜的豪華軍團巴黎聖日耳曼（PSG•法國），而且球隊最近在西甲聯賽中也處于領先地位。相反，目前停留在英超（EPL）第3位的切爾西最近在EPL中以1比4大敗給布倫特福德，狀態多少有些起伏不定。 切爾西還在與比賽以外的事情作鬥爭。切爾西俱樂部老板、俄羅斯石油財閥出身的羅曼•阿布拉莫維奇（56歲）成爲英國政府的制裁對象後，切爾西的營業活動和經費支出也受到了制約。由于不能隨意出售門票，主場球迷也只能有部分季票持有者入場，而且選手團的運營費用也大幅減少。切爾西的出售正在推進中，球隊不確定的未來正在萎縮球員們的心理。 另外，6日舉行的曼徹斯特城隊（曼城•英格蘭)和馬德裏競技隊（ATM•西班牙）的比賽是英超領頭羊和西甲第三名之間的對決。曼城雖然成爲了英超最強的球隊之一，但至今還沒有捧起過“大耳朵杯”（冠軍聯賽冠軍獎杯）。上賽季沒能越過切爾西的壁壘，獲得了亞軍。曼城以利雅得•馬赫雷斯（31歲）、拉希姆•斯特林（28歲）爲首，表現出了一定要戰勝安托萬•格列茲曼（31歲）和路易斯•蘇亞雷斯（35歲）率領的馬德裏競技隊的意志。

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