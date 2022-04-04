新增確診病例連續三天超過20萬人……歐洲出現新變異毒株「XE」. April. 04, 2022 09:29. by 李智雲記者 easy@donga.com. 隨著韓國新冠流行進入緩慢的減少趨勢，新增確診患者連續三天保持在20萬人左右。 以3日零時為準，單日新增確診患者為23.4301萬人，一度增至40萬人的一周日均確診患者數減少到了不到30萬人線（29.4105萬人）。這是繼3月12日（28.4802萬名）之後，時隔22天再次出現。以當天為準，新增死亡人數為306人，連續5天出現每天300~400人左右的新冠死亡人數。據分析，新增確診患者雖然呈緩慢減少趨勢，但在流行高峰期劇增的患者在兩三周之後會惡化為危重癥，到4月初中旬為止，重癥患者和死亡者有可能增加。 從4日開始，保持社交距離將調整為「聚會人員限製10人以內，營業時間限製午夜之前」。政府計劃，如果流行趨勢明顯減少，從18日開始解除除室內戴口罩以外的大部分防疫措施。 自海外入境者的隔離義務已被解除，仁川國際機場的防疫設施也被拆除，在海外發現了隱形奧密克戎變異後的另一種變異病毒「XE」。據英國《獨立報》等外媒當地時間3日報道，繼英國之後，臺灣也發現了奧密克戎和隱形奧密克戎病毒相結合的XE毒株。防疫當局解釋說：「根據英國初期的分析，XE的增速比隱形奧密克戎快10%，」「發病件數較低，包括增速在內的傳播力、重癥度等還需要進一步調查分析。」高麗大學九老醫院感染內科教授金宇柱（音）表示：「既然解除了海外入境者的隔離義務，國內遲早也會發現XE，」「如果XE擴散，流行減少速度可能會變慢。」

한국어