教皇公開批評普京「不懂事，不合時宜」. April. 04, 2022 09:29. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 教皇方濟各（86歲）當地時間2日批評決定進攻烏克蘭的俄羅斯總統普京說：「他是助長矛盾的『不合時宜的』領導人。」教皇針對普京總統進行批評尚屬首次。教皇表示，正在考慮近期訪問烏克蘭首都基輔。 據路透社等媒體報道，教皇當天在訪問地中海島國馬耳他時，就俄羅斯入侵烏克蘭一事表示：「只導致死亡、破壞、憎惡的戰爭寒風席卷了無數人的生活，影響著所有人。這是不懂事、破壞性的進攻。」 接下來，他沒有直接提到普京總統的名字，只是說：「令人悲哀的是，部分強有力的統治者被民族主義利益這一時代錯誤的想法所束縛。這助長了（全世界）矛盾。」美聯社報道說：「教皇此前一直呼籲中斷烏克蘭戰爭，但並沒有直接提及普京和俄羅斯，」「當天的發言暗示著教皇對普京非常憤怒。」 教皇當天在飛往馬耳他的專機上，就記者提出的是否訪問基輔的問題回答說：「在桌子上。」 《紐約時報》報道說：「教皇訪問了難民聚集的烏克蘭鄰國馬耳他，因此很快就可以訪問基輔。」「這將成為中斷戰爭的巨大信息。」教皇當天似乎意識到了烏克蘭難民增加導致各國難民回避的現象，表示「歐洲有足夠的土地和國家有尊嚴地保護難民」，敦促擴大人道主義收容範圍。

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