忐忑不安的接管委員會兩周，新政府出臺準備工作有沒有差池？. April. 02, 2022 07:29. . 當選總統尹錫悅的總統職務接管委員會起錨已過2周，但並沒有表現出明顯的存在感。這主要是因為青瓦臺搬遷、人事權沖突、與文在寅總統的會晤心理戰等政務焦點問題突出。期間也是聽取政府工作報告的時間。盡管如此，設計新政府藍圖的接管委員會本來的活動卻沒有受到關註，這並不是一件可以看輕的事情。 首先，接管委員會本身被各種爭議所包圍，增加了不安感。拒絕法務部業務報告就是一個典型的例子。雖然即將走人的法務部長公開反對當選人有關廢除調查指揮權等與檢察機關相關的公約是不合適的，但是使用「無禮」「憤怒」等詞語、單方面推遲業務報告日程的做法，也成了引發整頓軍紀爭議的借口。就大選事前投票混亂問題，接管委員會曾要求中央選舉管理委員會召開座談會，但選舉管理委員會以「史無前例」為由不予回應。 對於接管委員會的人選及解聘，也出現了雜音。曾擔任國民之黨革新委員長的長安大學校長金泰一（音）被委任為國民統合委員會政治分科委員長，但不到一天就辭職而去。這是因為國民力量黨方面對金泰一的政治傾向表示強烈不滿。不禁想問，為什麽使用「國民團結」這個詞呢？此前被任命為科學技術分科實務委員又被解聘的人士也十分不滿，質問「誰在私有化接管委員會」。 過去兩周是黃金般的時間。雖然可能會出現試行錯誤，但不能把初期的雜音和混亂當作單純的突發事件。政權更叠，但政府卻永續。仔細追究文在寅政府的政策失敗，試圖轉換政策，這是理所當然的，但不能表現出「占領軍」的形態。同時也要警惕是不是為了進入青瓦臺和內閣擔任要職而發生了傾軋之爭。 離新政府上臺只剩下不到40天的時間。實際上，尹錫悅政府的未來可能會取決於4月份。從現實角度看，搬遷至龍山在可能的範圍內有條不紊地推進就可以了。相比之下，在經濟、安保、福利等各領域，應該有條不紊地提出尹錫悅政府所描繪的重大國政目標和實施計劃。尹錫悅表示：「最應該重視的是實用主義和國民利益。」不能只停留在口頭上，而應該拿出手中的藍圖，這樣才能提高國民對新政府出臺的期待。

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