權順燦將出任職業女排興國生命隊新任主教練. April. 02, 2022 07:30. by 姜泓求 windup@donga.com. 新版圖打開了。因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情而提前結束的職業排球女子組球隊正式開始了主教練交替工作。信號彈是由興國生命發射的。興國生命1日表示，已任命前男子組KB損害保險隊主教練權順燦（47歲•照片）爲新任主教練。合同條件沒有對外公開。 成均館大學出身的權教練在三星火災隊度過了選手生涯後，先後擔任過友利資本、大韓航空的助理教練，從2017年開始他作爲主教練執教了KB損害保險隊三年時間。 與之前合同期滿的前主教練朴美姬（59歲）同行8年的興國生命解釋說：“我認爲，作爲以身作則的隊長，具有溫柔魅力的權教練是鞏固球隊名譽的最佳人選。”權教練表示：“將重振在第四屆綜合冠軍中發光的興國生命的傳統。從我開始帶頭，選手和教練組都會齊心協力。”興國生命隊當天還讓自由簽約選手（FA）二傳手金多率（25歲）留在了球隊。年薪1.1億韓元，有條件獎金1000萬韓元，合同期限爲3年。 此前，繼韓國道路公社隊主教練金鍾民（48歲）、現代建設隊主教練姜成亨（52歲）、IBK企業銀行隊主教練金浩哲（67歲）之後，權浩哲也加入其中，新賽季女子組7支球隊中一半以上都是男子組主教練出身。 與主教練李永澤（45歲）結束2年合約的KGC人參公社就續約問題進行了權衡，但最終還是決定更換主教練。隨著最近新任球隊老板上任，他表現出了對變化和革新的意志。KGC人參公社隊目前正在考慮包括外國人主教練在內的多名候選人。 1日進入季後賽的男子組主教練交替工作也將全面展開。韓國電力隊主教練張炳哲（46歲）、OK金融集團主教練石鎮旭（46歲）、三星火災隊主教練高熙振（42歲）等將在本賽季結束後結束合約。在三支球隊中，只有韓國電力隊踏上春季排球（季後賽）舞台。

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