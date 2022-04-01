拜登：「降低對電動汽車電池必需礦物的依賴」……擬啟動6·25戰爭時期製定的法律啟動計劃. April. 01, 2022 07:45. by 華盛頓=常駐記者文炳基 weappon@donga.com. 彭博社當地時間3月30日報道，美國總統拜登為了降低必需礦物對中國的依賴度，將啟動6·25戰爭當時製定的國防物資采購法。 彭博社報道說，拜登將於當地時間3月31日（韓國時間4月1日）宣布啟動國防物資采購法，向生產鋰、鎳、石墨、鈷、錳的美國企業提供7.5億美元（約9100億韓元）援助的方案。國防物資采購法是1950年杜魯門總統為援助用於6·25戰爭的武器用鋼鐵生產而製定的法律。如果啟動該法案，總統認為國家安全所需的物品，可以與生產企業的損失無關，優先進行采購。 這一法律啟動對象的礦物是生產電動汽車電池所必需的，美國大部分是從中國等進口。也就是說，推進擴大電動汽車的拜登為了牽 拜登政府還透露，有可能改變對華貿易政策基調。美國貿易代表部代表凱瑟琳·泰當天向美國眾議院稅收貿易委員會提交的書面答辯中表示：「我們的戰略應包括（美國的）價值和經濟利益防禦，有必要翻過以中國行動變化為焦點的舊劇本篇章。」 在野黨共和黨開始強調拜登總統的次子亨特·拜登律師勾結中國及俄羅斯的疑惑等。亨特正在接受美國聯邦調查局的逃稅嫌疑調查。《華盛頓郵報》對亨特丟失的筆記本電腦硬盤中儲存的電子郵件進行分析的結果顯示，亨特和拜登總統的弟弟詹姆斯·拜登從2017年開始的14個月裏，從中國化新能源那裏得到了480萬美元的咨詢費和授權費。

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