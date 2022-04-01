《虎膽龍威》系列男主布魯斯•威利斯因患失語症宣布息影. April. 01, 2022 07:45. by 金聖模 mo@donga.com. 據《美聯社》當地時間上月30日報道，因《虎膽龍威》（Die Hard）、《靈異第六感》（The Sixth Sense）等電影而廣爲人知的美國好萊塢明星布魯斯•威利斯（67歲•照片）因失語症宣布退出演藝圈。 據美聯社報道，威利斯的前妻電影演員黛米•摩爾和現任夫人模特艾瑪•赫明•威利斯以及5個子女當天在社交網絡服務（SNS）上發表了上述內容的聲明。威利斯的家人表示：“布魯斯經曆了健康問題，最近被診斷爲失語症，認知能力受到影響”，“我們作爲家人，正在與他一起克服這件事。” 失語症主要是左腦部位異常，語言功能出現問題，無法正常對話的疾病。由于語言處理過程的障礙，很難理解和使用語言。他的失語症有多嚴重，原因是什麽，目前還不得而知。美聯社報道說：“失語症一般是由腦中風或頭部受傷引起的，但也有可能是由生長緩慢的腦腫瘤或退行性疾病等引起的。” 據悉，從小就結巴的威利斯在高中時爲了改掉結巴的習慣，開始演話劇。20世紀70年代在百老彙舞台上正式開始演藝生涯的他，在80年代憑借系列電視劇《藍色月光》而名聲大噪。 威利斯演技生涯的轉折點和讓他出人頭地的作品是約翰•麥克蒂爾南導演執導的《虎膽龍威》（1988年）。憑借這部影片，他一躍成爲世界級的動作明星。在制作到第5部的《虎膽龍威》系列中，威利斯飾演了爲擊退歹徒而“戰鬥到底”的紐約警察約翰•麥克萊恩，塑造了充滿人情味的英雄角色。 曾出演過130多部電影的威利斯憑借《世界末日》、《第五元素》、《靈異第六感》、《罪惡之城》等衆多電影大賣，受到了大衆的喜愛。他的演技也得到認可，曾獲得金球獎、艾美獎等，2006年他在好萊塢名譽大街上刻上了自己的名字。 威利斯的家人說：“因爲知道布魯斯對大家來說有很大的意義，所以決定共享消息。就像布魯斯經常說‘享受人生’一樣，我們計劃一起做那些（享受人生的事情）。”

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