“包含散落在世界各地的363口韓國梵鍾的故事，還加入了梵鍾聲音”. March. 31, 2022 07:49. by 李素妍記者 always99@donga.com. 東國大學研究生院美術史系教授崔應天（63歲•國外所在文化遺産財團理事長）從1989年開始對散落在全世界的韓國梵鍾進行研究，最近出版了《韓國的梵鍾》（美進出版社）。29日在首爾麻浦區國外所在文化遺産財團見到的他說：“這本書記錄了散落在日本、中國等全世界的363口韓國梵鍾的檔案。”他還在書中加入了錄制41口梵鍾的鍾聲的QR碼。爲了完整地傳達象征“一乘圓音（佛祖的教誨）”的韓國梵鍾的美學，在紙質書籍中還裝進去了鍾聲。 他輾轉于日本全境，親自找到48口韓國梵鍾，並表示無法忘記1995年在福井縣常宮神社面對統一新羅833年建成的“蓮池寺（銅）鍾”的瞬間。蓮池寺鍾此前一直保管在慶南晉州蓮池寺，壬辰倭亂時被倭寇掠奪。到目前爲止，一直由常宮神社收藏著。1953年，日本將蓮池寺鍾指定爲國寶。崔教授回憶說：“因爲想仔細觀察鍾的各個角落，所以帶了500個膠卷”，“但是打開保管庫門的瞬間，激動變成了歎息。” “鍾表面鏽迹斑斑，到處都是窟窿。哪個國家這樣對待國寶？我不能坐視不管。” 崔教授曾數次前往日本，了解蓮池寺鍾的實際情況。2018年8月他召開學術大會，敦促保存處理。最終，日本文化遺産研究所從去年5月開始保存蓮池寺鍾。 書中還包含了將363口韓國梵鍾按收藏國家和制作年代分類的31頁左右的目錄。崔教授表示：“我和後輩們將在目錄中添加新的史料”，“這本書不是梵鍾研究的結束，而是開始。”

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