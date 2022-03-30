庫德龍戰勝薩帕塔實現PBA四連冠，平均每天賺500萬韓元獎金. March. 30, 2022 07:50. by 高陽=姜東雄記者 leper@donga.com. 弗雷德裏克•庫德龍（54歲•比利時•歡迎儲蓄銀行）登上了職業台球（PBA）舞台的最高峰。而且仍然期待著自己創造的新路。 28日，在京畿高陽市Bitmaru廣播支援中心舉行的2021~2022賽季PBA王中王戰SK汽車租賃世界錦標賽決賽（9局5勝制）上，庫德龍以5-3（15-12、15-6、15-2、14-15、15-3、11-15、4-15、15-3）擊敗大衛•薩帕塔（30歲•西班牙•藍一度假村），捧起了冠軍獎杯。當天獲得2億韓元冠軍獎金的他，穩居賽季獎金排行榜頭把交椅（7.58億韓元）。 比賽當中庫得龍也遭遇過難關。比賽初期以3比0領先的庫德龍在第四局苦戰後以14比15告負，急劇動搖。雪上加霜的是，隨著薩帕塔狀態的恢複，他連續丟掉了6局和7局。庫德龍說：“輸掉第四局後，我感覺力不從心。從第5局開始，薩帕塔的球也變好了，運氣也變好了，比賽進行得很漫長。” 在陷入困境的情況下，庫德龍仍然沒有失去專注力。進入第8局後，僅4個回合就連續獲得8分的庫德龍最終以15比3取得了勝利。賽後庫德龍說：“最終精神力強的選手獲勝。在30年的台球選手生涯中，我的精神力似乎越來越強了。” 庫德龍正在走PBA曆史上沒有人走過的道路。憑借當天的勝利，他刷新了此前自己保持的最高紀錄，並實現了PBA首次連續4次奪冠。在經過4個大賽的105天裏，加上冠軍獎金，他共賺了5億韓元。相當于平均每天賺500萬韓元。庫德龍共獲得6次冠軍，在多勝領域也刷新了曆屆PBA最多冠軍紀錄。此前獲得多勝最多冠軍的5次冠軍也是庫德龍自己創下的紀錄。 雖然已經登頂，但庫德龍依然激動不已。對于“在打破曆屆PBA最高紀錄的同時，今後可能無法賦予動力”的提問，庫德龍表示，“與其說本賽季我做得好，不如說和我較量的對手們好像沒有發揮出應有的實力”，“PBA的局制比賽規則存在很大變數。今天的第一名也有可能在明年成爲第十名。我想成爲無論何時都一樣優秀的選手。”

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